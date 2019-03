Nancy Pazos: “LAM era un programa totalmente tóxico”

| Publicado en Edición Impresa

Nancy Pazos y Ángel de Brito se cruzaron en Twitter hace unas horas por unas declaraciones que hizo sobre su paso por “Los Ángeles de la mañana”. Contó que “la realidad es que me fui e una manera poco feliz de LAM. Está todo bien, él como conductor decidió que yo no estuviera. No voy a decir que Yanina le maneja eso, pero buscó un equilibrio con mi salida y optó por aquellas que se llevan bien”.

“Ese programa obvio que me devolvió popularidad, pero era totalmente tóxico. Claramente no era sano ese tipo de convivencia laboral”, agregó.