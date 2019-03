Persecución, choque y tiro, por un UPD que confundieron con un secuestro

| Publicado en Edición Impresa

“Averiguación de ilícito”, se caratuló la causa que originó un confuso incidente que ocurrió a las 5 de la mañana en Tolosa, luego de que policías que presumieron un secuestro persiguieron a una camioneta y su conductor la estrelló contra un árbol. Encima, uno de los oficiales disparó su arma, al parecer por accidente, y el plomo -sin herir a nadie- fue a parar en la carrocería del vehículo registrado a nombre de un fiscal penal de La Plata.

El padre del conductor desmintió la versión oficial de que su hijo le había robado la camioneta de su taller mecánico, al aclarar que “la usó como un vehículo más de los que yo tengo”.

Según el reporte oficial, todo empezó cuando policías del Comando de Patrullas observaron en 2 y 530 que varios jóvenes en una camioneta Toyota Hilux SW “introdujeron a otro en el baúl”, tras lo cual iniciaron una persecución que terminó en 520 entre 5 bis y 6, donde el rodado se estrelló contra un árbol.

“Los chicos estaban en la plaza porque estaban organizando el UPD (último primer día de clases). Como eran 8 en total, abrieron la puerta del baúl porque ahí se pliega la tercer fila de asientos de la camioneta para que todos vayan sentados como corresponde. Eso ha sido lo que confundió a la policía”, dijo a este diario Néstor Mascione, padre del conductor de 17 años, quien se identificó como dueño de la camioneta que figura a nombre del fiscal Álvaro Garganta.

“Álvaro, a quien conozco desde hace tiempo, me dejó su Toyota SW4 para revisarla en mi taller y posteriormente ponerla en venta. Como a mí me robaron una camioneta meses atrás y recientemente me salió el cobro del seguro, decidí que yo me quedaba con el vehículo y le dí un adelanto de dinero a modo de seña”, explicó. Y agregó que su hjo se la llevó de su taller de 118 entre 524 y 525 porque “a su auto le perdía agua”.

Del momento en el que un patrullero comenzó a seguirlos indicó: “No tenían sirenas activadas, solamente hacían señas de luces, por lo que mi hijo nunca supo que era un patrullero. Él se asustó al ver que lo seguían porque meses atrás a mí me robaron otra camioneta”.

La versión policial es que, tras el choque, un sargento de la Policía se acercó a la camioneta para identificar a los ocupantes, circunstancias en las que “se resbaló y efectuó un disparo con el arma reglamentaria que llevaba en su mano y cuyo proyectil impactó en la parte baja del rodado, del lado del conductor, sin lesionados”. En este punto Mascione aseguró que “fueron dos los disparos que realizó el policía” y denunció que a su hijo “le pegaron cuando los detuvieron”, destacando que “tiene varios chichones en la cabeza” y “un ojo negro”.

Los ocupantes de la camioneta tienen entre 17 y 19 años y fueron identificados en la causa, igual que el policía que disparó, cuya arma reglamentaria quedó secuestrada y fue preventivamente apartado de la fuerza mientras se investiga el caso.