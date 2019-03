Varsky: debuta hoy en radio con un objetivo: “Generar contenido, no primicias”

| Publicado en Edición Impresa

El periodista y conductor Juan Pablo Varsky desembarca hoy en la segunda mañana de la nueva emisora CNN Radio Argentina, que inicia transmisiones en la frecuencia AM950.

Varsky fue adoptado como la cara en Argentina del grupo de medios estadounidense Turner, ya que además de llevar “TNT Gol” por la señal deportiva TNT Sports desde 2017 y la conducción del programa radial “La mañana de CNN” de lunes a viernes de 10 a 13, se hará cargo también del noticiero estelar de la cadena televisiva CNN en Español.

Allí tomará el testigo de Jonathan Viale en “Perspectivas desde Buenos Aires” a partir del 18 de marzo, de lunes a viernes a las 20.

“Son dos proyectos muy distintos porque si bien los dos tienen que ver con la marca CNN, el de la radio es más local y el de la tele es más internacional”, dijo Varsky y añadió: “No es lo mismo un programa en una radio AM que recién empieza que otro ya existente dentro de una señal que ya tiene muchos años”.

Según definió, su nuevo programará de radio se centrará en “generar contenidos, no primicias”. “Si la primicia viene es mejor, pero la idea es cubrir los dos o tres temas de la agenda y generar otros que puedan atraer a la audiencia, no estirar cada uno a una hora. Cubrir la agenda y escaparse de algunos temas que yo no considero que sean contenidos valiosos para la radio o para los oyentes”, anticipó.

Y dijo que este es un vicio al que hoy se recurre demasiado. “Una cosa es que el presidente Macri tuitee sobre el público visitante en los estadios de fútbol, que es noticia. Pero otra distinta es una declaración de Juan Acosta o Gerardo Romano, por ejemplo. Son expresiones de opinión de actores que para mí no deberían pasar de ahí. Todos tienen derecho de opinar, pero hay como una preeminencia de la opinión en relación a la información, y la opinión tiene que ver con una expresión de deseo”.