Los Jaguares sufrieron una amplia derrota frente a Stormers en Sudáfrica

Los Jaguares argentinos soportaron hoy una dura derrota frente a los Stormers de Sudáfrica al caer por 35 a 8 en un partido de la quinta fecha del Super Rugby, que se disputó en el estadio DHL Newlands de Ciudad del Cabo.

El equipo dirigido por Gonzalo Quesada, que llegaba de perder ante Lions en Johannesburgo, ahora tiene dos victorias y tres caídas en el torneo que reúne franquicias de Argentina, Sudáfrica, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Este fue el último partido de la primera gira por Sudáfrica, donde los Jaguares buscaban ganar por primera vez en Newlands, algo que parecía factible cuando Bautista Delguy marcó un try a los cinco minutos y puso el resultado 5-0 a favor del equipo argentino.

Pero Stormers tuvo una rápida reacción y a los 18 minutos ya había revertido el marcador (10-5), que en el primer tiempo arrojó un parcial de 13-8.

La segunda parte fue toda del conjunto sudafricano, que nunca bajó el ritmo de juego y no tuvo inconvenientes para filtrar la resistencia de un cansado rival.

Los Jaguares tendrán descanso el próximo fin de semana y volverán a jugar el sábado 30 ante Chief de Nueva Zelanda en el estadio de Vélez Sarsfield.



FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Stormers (35): 15 Dillyn Leyds, 14 Sergeal Petersen, 13 Dan du Plessis, 12 Damian de Allende, 11 SP Marais, 10 Jean-Luc du Plessis, 9 Herschel Jantjies, 8 Juarno Augustus, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (C), 5 JD Schickerling, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Scarra Ntubeni y 1 Steven Kitshoff.



Cambios: 1T 32' Damian Willemse por Jean-Luc du Plessis; 2T 41' Cobus Wiese por Eben Etzebeth; 50' Bongi Mbonambi por Scarra Ntubeni y Corne Fourie por Steven Kitshoff; 58' Wilco Louw por Frans Malherbe y Jaco Coetzee por Juarno Augustus; 64' Ruhan Nel por Sergeal Petersen; 71' Justin Phillips por Herschel Jantjies.



Jaguares (8): 1-Mayco Vivas, 2-Julián Montoya, 3-Santiago Medrano, 4-Guido Petti, 5-Tomás Lavanini, 6-Pablo Matera, 7-Tomás Lezana, 8-Javier Ortega Desio, 9-Tomás Cubelli, 10-Joaquín Díaz Bonilla, 11-Ramiro Moyano, 12-Bautista Ezcurra, 13-Matías Moroni, 14-Bautista Delguy y 15-Joaquín Tuculet (C).



Cambios: 1T 20' Sebastián Cancelliere por Bautista Delguy; 2T 46' Matías Alemanno por Tomás Lavanini; 58' Enrique Pieretto por Santiago Medrano; 61' Juan Cruz Mallía por Joaquín Díaz Bonilla; 62' Juan Manuel Leguizamón por Tomás Lezana; 66' Santiago García Botta por Mayco Vivas; 69' Martín Landajo por Tomás Cubelli; 75' Gaspar Baldunciel por Julián Montoya



Puntos en el primer tiempo: 5' Try de Bautista Delguy (JAG); 13' Penal de SP Marais (STO); 18' Try de Daniel du Plessis convertido por SP Marais (STO); 25' Penal de Joaquín Díaz Bonilla (JAG); 34' Penal de SP Marais (STO); 42' Penal de SP Marais (STO);



Resultado parcial: Stormers 16-8 Jaguares



Puntos en el segundo tiempo: 47' Try de Siya Kolisi convertido por SP Marais (STO); 59' Try de Herschel Jantjies convertido por SP Marais (STO) y 78' Try de Justin Phillips (STO).

Árbitro: Jaco Peyper.

Estadio: Newlands, Ciudad del Cabo.