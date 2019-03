Saña sin límites contra un jardín de infantes platense: tristeza y desolación

Se trata del jardín 981 de Tolosa, donde este fin de semana un grupo de vándalos causó destrozos y se llevó objetos de valor. Se trata del segundo ataque en lo que va del año. El intendente Garro repudió el hecho



El comienzo de la semana escolar en el jardín de infantes 981 de Tolosa transcurría en medio de un clima de tristeza y desolación tras sufrir el fin de semana un nuevo ataque delictivo de robos y destrozos. Se trata del segundo episodio de este tipo en dos meses.

Desde la comunidad educativa de esta institución provincial ubicada en 120 y 523 se informó que esta mañana se encontraron con el inmueble prácticamente todo revuelto, con destrozos y con el faltante de elementos de valor.

"Se llevaron un equipo de música, CDs y cuchillos cuchillos del sector de la cocina. Además rompieron puertas que forzaron para acceder a las distintas áreas y dejaron todo revuelto. Algunos libros fueron encontrados por los padres en los terrenos linderos y del jardín", describieron sobre el reciente ataque.

En este marco, desde Udocba señalaron que en un ataque ocurrido el pasado 4 de enero "ya habían robado y se llevaron varios elementos, entre estos un microondas y ollas. Esto complicó el funcionamiento de la cocina y ahora los chicos dependen del envío de viandas que a veces se demoran bastante en llegar".

"La reiteración de estos hechos demuestra la ausencia del Estado. No hay cámaras de seguridad, no se está garantizando el comedor y en materia de desarrollo social no se impulsan medidas para que los pibes que hacen estas cosas tengan una contención", expresaron.

A raíz de lo ocurrido, las autoridades de la institución que depende de la Provincia suspendieron las clases en el turno mañana y tras un arduo trabajo para poner todo en condiciones se indicó que por la tarde los chicos podrán asistir con normalidad.

Garro: "Es otro enorme acto de inmoralidad"

El intendente de La Plata, Julio Garro, salió a repudiar un nuevo episodio de vandalismo al señalar que “es un enorme acto de inmoralidad”. Al mismo tiempo lamentó y pidió a la Justicia que “les caiga con todo el peso de la ley” a los responsables".

En una serie de tuits, el intendente platense lamentó los ataques que sufrió la institución educativa de Tolosa, lo cual ha sido moneda corriente los últimos tres meses con cuatro hechos de similares connotaciones.

“No creo en las casualidades y mucho menos cuando se trata de vandalismo a instituciones educativas. Pido a la justicia que les caiga con todo el peso de la ley”, dijo el Jefe Comunal.

A su vez, enfatizó: “No pensamos bajar los brazos! Vamos a seguir apostando a una escuela pública de calidad, haciendo más obras y dándole de comer alimentos nutritivos a cada vez más chicos de la ciudad”.

Vale recordar que semana atrás el intendente de La Plata, Julio Garro, destacó que durante el receso escolar se hicieron obras en 131 establecimientos educativos de la ciudad, con una inversión que superó los 185 millones de pesos, provenientes del Fondo Educativo.

“La Plata es la ciudad donde más se invirtió en infraestructura escolar de toda la provincia de Buenos Aires”, destacó Garro, al resaltar que el Municipio de La Plata en conjunto con la provincia de Buenos Aires ya ejecutaron obras en un total de 167 escuelas y jardines de la ciudad.