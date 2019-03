Motociclistas se manifestaron por el centro de la Ciudad y hubo problemas de tránsito

Es el reclamo por el proyecto que busca obligarlos a usar casco con patente y chaleco reflectante

Un importante grupo de motociclistas se manifestó esta tarde por las calles del centro de la Ciudad y luego frente a Gobernación en reclamo por un proyecto que comenzó a tratarse en la Legislatura bonaerense para que se los obligue a usar casco con patente y chaleco reflectante y un grupo de conductores de moto de nuestra ciudad y de otros distritos provinciales marcharán este martes por las calles platenses para plantarse contra la iniciativa.

Allí entregaron a la gente volantes explicando su postura. Previamente se reunieron en el kilómetro 13 de la Autopista para llegar todos juntos hasta La Plata.

Como indicó ayer EL DIA, es el tercer proyecto de esa clase. El primero se esbozó en 2009; y el segundo, bajo la forma de un decreto, en 2014. Ninguno de los dos llegaron a ponerse en práctica. Todos apuntaron y apuntan a combatir la delincuencia que se desplaza en moto. La nueva iniciativa -presentada por los legisladores de Cambiemos con la venia de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo- ya fue aprobada en Diputados e ingresará a la Cámara alta este jueves para ser girada a las comisiones para su análisis. Contempla la obligación para los motociclistas y sus acompañantes de portar el casco con la patente del vehículo impresa y chalecos con las bandas reflectantes y también zonas con horarios exclusión para el tránsito de esos rodados que serían determinados posteriormente por los intendentes de cada uno de los 135 municipios. Las intendencias contarán con un plazo de 45 días para fijar lugar y hora después de sancionada la normativa.

Lucas Franco, uno de los motociclistas que participó de la movilización, indicó: “Las personas no se patentan. Es una medida estigmatizante, porque no va a ser sentir perseguidos, pero eso es secundario. Lo peor es que no van a saber quién es quién, porque si nos roban a nosotros la moto y los cascos nos van a confundir con los chorros”, planteó.