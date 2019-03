Pidieron absolver al joven juzgado por autocultivo

| Publicado en Edición Impresa

El fiscal federal que interviene en el juicio desarrollado en Puerto Madryn contra Francisco Giovanoli, un joven epiléptico imputado por cultivo de marihuana en su casa, dio ayer un giro inesperado en la causa al solicitar la absolución del imputado por entender que las plantas que le fueron secuestradas eran para consumo propio y con un fin medicinal.

“Al no acreditarse la comercialización de estupefacientes y considerando que el cultivo era con fines terapéuticos”, el fiscal general Teodoro Nürnber resolvió no acusar a Francisco Giovanoli (31), quien en virtud de lo establecido por la Ley de Estupefacientes enfrentaba hasta ayer una pena eventual de 15 años de prisión.

“Las personas no quieren condenar a los que cultivan para uso medicinal, la gente no quiere que la cárcel sea para ese tipo de personas. Mucha buena onda y energía de las personas que me conocen y saben el caso y que saben que hoy era un día cúlmine de mi vida. Estoy mucho más tranquilo”, reconoció Francisco quien llevaba cinco años procesado y se quebró al escuchar el pedido de absolución. Ahora se espera que el Tribunal Federal de Puerto Madryn dicte sentencia en funcion del pedido del fiscal.