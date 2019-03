El papá youtuber que busca llegar a sus hijos con videos virales y mensajes sobre la vida

Rodrigo Conti es un papá que, como muchos, buscó y buscó la manera de llegar a sus hijos de distintas maneras, en épocas de tablets, celulares y videojuegos. En ese camino muchas veces chocó con la barrera tecnológica hasta que un día se le prendió la lamparita y se sumó a una ola que los mismos chicos están subidos: los videos virales.

Conti decidió convertirse en un youtuber, esos mismos que sus hijos se pasan horas y horas mirando, que invaden esa red social y son seguidos por millones de usuarios. Si bien empezó como un juego, su cuenta suma visitas y se gana elogios en los comentarios.

En diálogo con eldia.com, este padre preocupado por captar la atención de sus tres hijos de 7, 12 y 14 años, contó el detrás de escena de esta idea que promete viralizarse. Rodrigo es periodista y trabaja en capital federal. Es por eso que aprovechó al máximo su viaje de vuelta a casa (en jurisdicción bonaerense). "Cuando grabé el primer video se lo mostré a los chicos y me dijeron que estaba buenísimo. Se quedaron durante los 12 minutos que dura el video escuchándome. Ahí fue cuando dije que tenía que seguir haciéndolo".

Luego lo subió a YouTube y, para su sorpresa, captó la atención de distintos usuarios que, según confesó le escribieron mensajes privados en los que le contaban que atravesaban la misma problemática de comunicación con sus hijos. Incluso su esposa comenzó a enviar los videos a los grupos de padres de sus hijos. Pero no sólo que se prendieron en el juego, sino que además surgieron temas de actualidad para futuros posteos.

"La verdad que se me hizo divertido y es una veta de las menos pensada. Yo tenía la inquietud de cualquier padre de cómo llegarles, porque nuestros hijos están más atentos a la Play, el celular, a Netflix y a Youtube", contó Contí, y agregó que "mi hijo de 14 y mi hija de 12 se súper engancharon. Fueron ellos los que me animaron a que lo subiera a YouTube. El más chiquito, de 7 años, es el que menos se enganchaba y por eso hice un video preguntado a la gente qué podía hacer. Me escribieron por todos lados y me dieron consejos de que lo haga participar. Así lo hice y ahora logré que los mire".

El "papá youtuber" hace reflexiones sobre distintos temas y les habla a sus hijos, pero en realidad esos chicos son los de todos. "Mi hijo más grande me dijo 'papá me encanta verte cómo hablas, cómo sos cómplice y te reís'. Se quedan no sólo con el mensaje sino con la forma de hacerlo. Les hablo como todo padre pero acá me permito jugar un poquito porque sino es un bodrio".

Al final, este juego terminó de la mejor manera porque su hijo mayor ahora es el que lo ayuda a editar los videos y hasta incorporó música y texto que lo hacen mucho más atractivos. "Se convirtió en juego familiar. Mi mujer lo comparte con madres del colegio y está buenisimo. Con el más chico corrimos una maratón en Pergamino y se enganchó. Quería grabar para hacer un próximo video".

De esta forma, Rodrigo Conti le saca el máximo jugo al tiempo muerto que tiene en su viaje camino a casa. Porque no sólo que se divierte sino que encontró la manera de llegarle a sus hijos utilizando la tecnología. Esa misma por la cual muchas veces reniega.

LOS VIDEOS, UNO POR UNO

En su primer video, el "papá youtuber" escribió: "Video sin cortes ni edición. Rodrigo es periodista y comunicador de larga trayectoria pero a los 43 años publica su primer video en YouTube, Aprovecha el tiempo de sus viajes y deja un mensaje a sus hijos. También podes seguirlo en Instragram y twitter: @rodrigoconti75". Las primeras imágenes las hizo mientras volvía de su trabajo y tituló la publicación como "El PADRE que les HABLA a sus HIJOS por YOUTUBE sobre el VALOR DEL TIEMPO".

El segundo video habla de "FRASES de la VIDA: REFLEXIONES para los HIJOS sobre el BIEN y el MAL". En las descripción escribe: "2do video de Rodrigo con sus pensamientos durante el viaje. Vuelve a grabar para sus hijos, esta vez sobre la dicotomía entre el bien y el mal".

A los pocos días se animó con otra publicación, que titula: "PLEITO YOUTUBER: necesita tu AYUDA por la ATENCIÓN de su HIJO MENOR". Allí escribe: "Ha surgido un problema para Rodrigo, que protagoniza la batalla de un padre contra los youtubers más exitosos para que su hijo menor vea los videos, los disfrute y se quede reflexionando. Ayudalo con comentarios".

Más tarde aparece una nueva grabación. "Cómo GANARTE a tu HIJO MENOR y los MALABARES de un PADRE en YouTube", escribe Conti, y describe que "Rodrigo suma a su hijo menor al video para que se convierta en su seguidor de YouTube. Y hasta se anima a una maratón solidaria. Al final, deja reflexión para sus otros dos hijos".

En el quinto video, titulado "No CREAS todo lo que ESCUCHAS: FRASES comunes, VERDADES a medias", Rodrigo "vuelve a la carga para reflexionar sobre todo lo que los chicos nos enseñan a los adultos. Deconstrucción, inclusión e igualdad suben a la escena".