Wanda Nara está en el país y no la dejaron entrar a la casa de Zaira

En pleno programa de Morfi, la conductora explicó: "Es que hay tantos familiares peleados"

Wanda Nara llegó a la Argentina este jueves por la mañana acompañada de su hija Francesca e inmediatamente fue a instalarse a la casa de su hermana Zaira, aunque se encontró con un inconveniente que llamó la atención.

En pleno programa de Morfi, la conductora recibió un llamado de su seguridad. "Me están llamando de la guardia, no la deben dejar pasar (por Wanda). Es obvio que no viene a robarme", explicó al aire.

En tono de chiste, Zaira justificó que no haya familiares autorizados a ingresar al complejo donde vive: "Es que hay tantos familiares peleados (...) Saben que los Nara son un tema, entonces chequean varias veces que estemos bien".

Cuando la seguridad le pasó el teléfono a la rubia, ella empezó a gritar: "¡No me dejan entrar!".

Luego de autorizar el ingreso, la morocha se despidió con una divertida advertencia: "¿Te quedás a dormir? Porque me olvidé de decirte que tengo dos amigos en mi casa… No hay más lugar. Jacko se fue, y es un quilombo mi casa: estoy cuidando a un gato, un perro, ahora viene mi hermana, una pareja de amigos. ¡Bueno, vemos, nos acomodamos!".