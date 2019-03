Vuelve Messi: Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Venezuela

El técnico de la Selección se refirió a la vuelta de La Pulga con la camiseta celeste y blanca

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa previo al amistoso contra Venezuela (22/3) en el Wanda Metropolitano y las primeras preguntas giraron en torno a la vuelta de Lionel Messi luego de ocho meses.

“Para mí y para todos es una alegría que él vuelva. Pocos entrenadores tienen la oportunidad de entrenarlo y yo, pese a mi juventud, la tengo y estoy contento. Ahora lo que resta es que intentar que el equipo lo acompañe y que él de lo mejor de sí, nada más. Estamos todos muy contentos de su vuelta”, declaró Scaloni en Madrid.

Sobre el sistema de juego con la presencia del crack rosarino, el DT explicó: "No vamos a variar lo que hicimos en estos seis partidos. Que él venga es un agregado más. Hemos utilizado diferentes sistemas y mañana lo vamos a hacer de la misma manera sumado a su gran calidad. Necesitamos que sus compañeros, que son grandes jugadores y figuras en sus clubes, den ese plus para intentar que seamos un gran equipo”.

"Messi y Paulo Dybala son compatibles, pero hay que trabajarlo. Seguramente con tiempo se pueda lograrlo. Ahora considero que no es el momento, es lógico, no tuvimos mucho tiempo de preparación” , añadió.

El delantero de Barcelona no pudo completar una de las prácticas en el predio de Valdebebas, aunque el entrenador no se mostró preocupado por esa situación. “Messi está en un momento de la temporada importante donde la fatiga se siente y es evidente, no solo en él sino en muchos jugadores y eso hay que tenerlo en consideración. Él está disponible y lo que pase después de mañana no te lo puedo decir, es futuro”.

“Liberamos a los jugadores cuando tienen algún problema o un riesgo, nada más. En este caso lo de Ángel Di María fue evidente y Nicolás Otamendi no pudo venir por lesión. En eso somos muy conscientes, el que no está en condiciones no lo vamos a arriesgar", cerró.