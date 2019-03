Un barrio movilizado por el desalojo de un jubilado

| Publicado en Edición Impresa

Un grupo de vecinos se moviliza para ayudar a un hombre de 76 años que podría quedar en la calle de un momento a otro por una orden de desalojo judicial que avala a la propietaria del terreno a recuperar un lote de Altos de San Lorenzo, en el que está la precaria vivienda en la que vive desde hace varios años Manuel Humberto Rodriguez, el “Cordobés”, tal como lo apodan en 76 entre 20 y 21.

La dueña del terreno es Laura Torres, jubilada de 72 años y busca recuperar el lote. Su abogado, Ezequiel Grasso, indicó que “se sabe desde septiembre de 2017 que Rodríguez tiene que dejar la propiedad. Hubo tiempo para buscar una salida. Torres no tiene otra propiedad y quiere recuperar lo que le corresponde. La causa tiene sentencia desde hace 18 meses y eso también lo sabe su abogado particular. Aún más, buscamos una alternativa para que vaya a un hogar municipal, pero tampoco quiso. Viene pidiendo tiempo y ya no se puede aguardar más”.

Uno de los costados más llamativos del caso es la movilización de los vecinos de Rodríguez en su defensa. Algunos le cocinan, otros lo ayudan con los remedios y también están quienes colaboran con los trámites que pueda necesitar el vecino que, según indica Analía Medina, lleva cerca de 30 años en el barrio.

Desde el lunes pasado, cuando los frentistas conocieron la novedad judicial, montan guardias en la vivienda a la espera de los representantes de la Justicia. Aclaran: “no es para rechazar la decisión judicial, simplemente pedimos un poco más de tiempo para construir una casilla en otro lugar del barrio y evitar que el Cordobés se quede en la calle. No se lo merece, y está enfermo con Epoc”, sostuvo Cristian Mazzeo, uno de los vecinos movilizados.

Por estos días, Rodríguez hace reposo el mayor tiempo posible por su delicado cuadro de salud. Sin luz ni otros servicios básicos, cuenta con una jubilación mínima de Anses y cobertura médica de Pami. Los vecinos remarcan que el Cordobés “hizo changas hasta que pudo, hasta que le dio el cuerpo. Es muy querido y respetado. Evitó usurpaciones en la zona y que venga gente de mal vivir. Como no sabe leer ni escribir, fue engañado en una empresa de recolección de residuos en la que trabajó durante décadas. Es casero, nunca le pagaron por eso y ahora lo quieren echar”, dijo Mazzeo, con el acompañamiento de otros vecinos.

Rodríguez contó que llegó a La Plata tras recorrer distintos pueblos y ciudades del país con un circo. En los primeros años de la década del 80 el circo estuvo en nuestra ciudad y se quedó para siempre.

Grasso, el abogado de Torres cuenta otra versión de los hechos. “El hombre nunca fue casero del lugar. Pidió permiso para dejar unas herramientas, lo dejaron y se quedó en el lugar. Torres es jubilada, quiere recuperar lo suyo, fue a la Justicia, que le dio la razón y espera que cuánto antes se cumpla la sentencia. Nunca hubo amenazas. Se le pidió que se vaya para que se cumpla una decisión judicial. Nos parece bien que haya vecinos que quieran ayudarlos, pero Torres necesita recuperar su única propiedad. Simplemente eso”.