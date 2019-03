Benito Cerati: “Yo nunca hago cosas tradicionales”

Despojado de presiones, llega a La Plata por primera vez tras lanzar “Unisex”, su tercer trabajo, una foto de su momento de madurez y también una respuesta para los “haters”

Por PEDRO GARAY

pgaray@eldia.com

“Unisex”, el tercer trabajo de Benito Cerati bajo la marca de Zero Kill, exuda, desde sus primeros acordes, incluso desde su título, confianza: bien podría ser él mismo el protagonista del primer corte del disco, “Attention Whore”, que en su video muestra a un joven timidón que vomita sus entrañas de glitter dorado y se transforma desde la música en manifiesto. Y, como al protagonista de ese clip que incluye a Leo García como colaborador, la transformación de Benito parece llegar tras haber dejado de escuchar las voces del afuera, que lanzan acusaciones con la virulencia y la impunidad que solo las redes sociales pueden: está cómodo consigo mismo, y ya no tiene que dar explicaciones.

Ese Benito llega el sábado a nuestra ciudad. “Increíblemente”, dice, por primera vez, a pesar del vínculo que une a la familia Cerati a La Plata (su tía vive en City Bell): llegará a la sala ubicada en 49 entre 4 y 5, pocos meses después del lanzamiento de “Unisex”, aunque, avisa, no viene para presentar el disco porque, se ríe, “yo nunca hago cosas tradicionales”.

“Lo que estamos haciendo, y lo que vamos a llevar a La Plata, es un show bastante electrónico”, adelanta en diálogo con EL DIA, “un mix entre las dos caras que tiene Zero Kill”, con momentos movidos y ambientales, y con una clave que parece expandirse a través de todos los aspectos de su vida: “libertad”. En este caso, “para elegir los temas que más nos gustan”, aunque “van a estar algunos que son más conocidos”.

Precoz por las circunstancias de su vida, Zero Kill llegó a tocar en los principales festivales del país con un solo disco en las bateas. Pero ahora su combo prefiere la intimidad de las pequeñas salas, para que “que podamos charlar, que se genere alguna comunicación con la gente, porque ese es el plan. Me gusta estar conectado, viendo las caras, dialogando. Me gusta terminar el show, bajar y tomar una cerveza, soy muy así, me gusta eso y no una valla entre la gente y yo, me resulta como raro, frío, y es difícil ejecutar mi show de esa forma”.

“Quizás yo llenaba un lugar mucho más grande, pero no era real: era todo curiosidad, morbo. No era la gente para la que quería tocar. Yo lo veía en la cara de la gente, que pensaban ‘qué carajo estoy viendo, qué es esto’... Prefiero gente que vibre en una sintonía parecida, aunque sean diez”, agrega el joven Cerati, hijo de Gustavo y de la modelo y artista Cecilia Amenábar. “El arrastre que yo tenía antes se fue, en cierto punto: ahora somos una banda que tiene 10, 15 personas que la siguen, y toda la gente que iba a los shows por curiosidad, para ver en qué andaba yo, ya no le interesa: ya está, ya pasaron tres discos. Quedó la gente que le gusta. Y eso está bueno”.

TODAS LOS CAMINOS...

Esos ojos curiosos y morbosos ya no están en los shows, pero siguen pululando en las redes, y en las entrevistas, donde todas las conversaciones suelen virar hacia su padre. “Entiendo que me pregunten, y además estoy muy contento de mi vida, haber vivido lo que viví con él, y soy superfan”, acepta Benito. “Pero miro dónde estoy ahora, me parece más interesante hablar de mi presente que estar siempre yendo hacia el pasado. Creo que ya no puedo revolver más en eso, en cómo era cuando era chico, no es que tengo que volver ahí para resolver algo de mi vida... Y tengo tantas cosas pasándome ahora, que quiero comunicar eso”, agrega.

Pero así como “durante mucho tiempo toqué con gente que me miraba desorbitada, y se generaba una energía rara”, también pasó mucho tiempo afectado por las expectativas de los demás, la violencia de quienes buscaban un heredero.

“Bajar de un lugar donde te quieren meter”, una de las claves del momento de madurez de Cerati, “fue un trabajo súper heavy, tuve que entender cómo funciona la psiquis humana. Me encontré con mucho detractor, gente que por ahí ni escuchó lo que hago y critica igual, toda esa cosa prejuiciosa, de bronca, que en un momento me afectó mucho”, reconoce. Los “tu papá no haría esto, tu papá no diría aquello” son moneda corriente tras cada posteo que hace en redes, y también en algunos de sus primeros shows. Y, además de fuerte, de golpe bajo, es “erróneo”, le dice Benito a quienes le dicen que su padre mantenía un perfil bajo y no se metía en polémicas. “Yo soy bastante más parecido a mi madre, mi padre reaccionaría peor... arrancaba mucho. Pero la gente se arma una idea de un personaje en la cabeza y rellena las partes en blanco según lo que quisieran que sea. A ellos... buena suerte, te vas a frustrar”.

La experiencia lo hizo resiliente. “Entendí que todo eso que me pasaba era un gran profesor. Uno está haciendo la de uno, desde la pasión, y entonces no entendés qué le pasa al otro, por qué es tan violento. Y tiene que ver con las proyecciones que hace uno”, analiza Benito, que “me empecé a ver yo en el mundo, haciendo eso. De repente criticaba a alguien que estaba haciendo algo que yo quería hacer y no lo lograba. Y entonces aprendí a crecer: una vez que llegué a un nivel de aceptación de ese lugar mio, me calmó, y me dejó de afectar”.

“Trato de hacer cosas para que dejen un perfume, que entra, lo olés y se va: no es algo fijo, es más una sensación”

Desde entonces, cuenta, “no le hago caso a la presión de lo que debería ser, y no porque me haga el superado: no lo considero real, válido, para mi vida. No me llega. Y ahora, hacemos lo que se nos canta, y cada vez que salimos a tocar, tocamos para divertirnos arriba del escenario, y que se diviertan abajo”.

PLASTICOLA

Desde esa madurez, Benito menciona por primera vez el concepto de “Unisex” como una idea que trasciende lo sexual, y que tiene que ver con terminar con las divisiones, con comprender, aceptar, unir. “’Unisex’ no es para nada relacionado a la sexualidad ni mucho menos significa ‘para ambos sexos’. Tiene más que ver con un modo de vida, una filosofía. Mi visión utópica de un mundo sin frustraciones y sin inhibiciones parte desde una idea en la cual siento que sin dividirnos por género seríamos más felices”, explica el artista. “La gente opuesta a uno es de la que más aprendés, de eso habla un poco ‘Unisex’, que se trata de unir: a veces lo que más odiamos, es lo que odiamos en nosotros mismos. Y está bueno darse cuenta de eso”.

El álbum, reconoce en ese sentido Cerati, “me encuentra en un lugar más maduro, más desarrollado como persona”. Es el primer disco que produce íntegramente, y aunque la faceta pop está presente, la noción de destruir fronteras ficticias vuelve a volcarse en su música: las canciones comienzan inocentes entre estrofas y estribillos, y de repente estallan en otra cosa, “variaciones” sobre la estructura tradicional, “codas eternas”, dice entre risas.

“No me gustan, me aburren un poco las estructuras. Trato de hacer cosas para que dejen un perfume, que entra, lo olés y se va: no es algo fijo, es más una sensación”, explica. Claramente afectado por su momento de maduración personal, las facetas pop y el mensaje de las canciones hacen del disco también “mi hijo más social”, marcado por su “momento de mayor apertura, muy para afuera”.

De ese afuera “relato un montón de cosas que veo”, afirma sobre “Unisex” (la mencionada “Attention Whore” es un himno contra los opresores), intentando aportar “un grano de arena para hacer algo por lo que yo considero injusto. Trato de hacer música con lo que veo: si hago música por hacer música, me quedo corto. Así que intento que la música que hago ayude, desde mi subjetividad. Pero me gusta pensar que estoy haciendo algo, que no me estoy quedando quieto. Y creo que desde el arte se pueden hacer un montón de cosas”.

“Eso es lo que yo valoro de la música, pero ningún artista está obligado a hacer nada, no es que haya una forma correcta de hacer las cosas. En mi caso, yo encontré un sentido en eso, en no quedarme callado, en que no sea tan banal, que no sea solo por mí, vénganme a ver a mí, mi nuevo video, y no contar nada”, afirma el costado activista de Benito, ese que en las redes protagoniza cruces y defiende causas. “Sentía que tenía que hacer algo que no tuviera que ver tanto conmigo. De ese tipo de artista, de ese ego de pensar que tienen que venir a verme a mi, yo ya me corrí. Pienso de forma más comunitaria, esa concepción del ídolo me saca. Y ha generado un círculo vicioso entre el ídolo y el fan, que hace que muchas veces se puedan salir con la suya en cuestiones de abuso. No quiero ser ese tipo de gente. Quiero ser más como la plasticola, que pega cosas y las une, más que ser el que guía”.