La Selección, con el esperado regreso de Lionel Messi, se prueba ante Venezuela

Desde las 17, en el Wanda Metropolitano, de Madrid, el equipo nacional afrontará el primer amistoso de la gira. Expectativa por el rosarino

| Publicado en Edición Impresa

La Selección argentina, con el regreso esperado de su capitán, Lionel Messi, quien no viste la casaca del equipo nacional hace 266 días, jugará hoy ante Venezuela, en Madrid, España, un encuentro de carácter amistoso en el marco de su preparación para la Copa América a desarrollarse en Brasil desde el próximo 14 de junio.

El partido comenzará a partir de las 17 (hora de nuestro país), en el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, en donde Argentina fue goleada 6 a 1 por España el pasado 27 de marzo, y será televisado por TyC Sports.

Luego de este encuentro, Argentina visitará a Marruecos, en Tanger, el martes próximo, a las 16 (hora de nuestro país), sin la presencia de Messi, quien tras jugar ante los venezolanos regresará a Barcelona. El retorno de Messi minimiza cualquier otro episodio que se registre en el entorno del equipo argentino en esta “fecha FIFA”.

El crack rosarino vestirá la casaca argentina por 129na. ocasión y no lo hace desde la eliminación en los 8vos. de final del mundial de Rusia 2018 en la caída 4-3 ante Francia, el 30 de junio último.

MESSI Y “DIEZ MÁS”

El regreso del jugador del Barcelona hace que vuelva a cobrar fuerza la idea del “Messi y 10 más”, un concepto que plasmado en el campo de juego tiene como resultante una cadena de fracasos que no parece tener fin y que provoca que Argentina no gane un título oficial desde la Copa América de Ecuador en 1993.

Precisamente eso es el objetivo que persigue este ciclo a cargo del entrenador Lionel Scaloni, quien en principio llegó al cargo de manera provisoria y que luego fue ratificado por el presidente de AFA, Claudio Tapia, por lo menos hasta la culminación de la Copa América de Brasil.

Scaloni, con escasos pergaminos a la hora de justificar su llegada a un puesto de tamaña relevancia, en principio apunta a numerosas convocatorias, algunas impensadas como la de Domingo Blanco o Lisandro Martínez, ambos de Defensa y Justicia, en este caso, dejando de lado a otros valores de la “vieja guardia”.

El DT suma cuatro victorias (Guatemala, Irak y dos veces ante México), un empate (Colombia) y una derrota (Brasil 1-0) como antecedentes y ahora tendrá que manejar al plantel con Messi en el mismo, que no es una fácil tarea.

EXPECTATIVA POR CÓMO JUGARÁ EL EQUIPO CON LA PULGA

Por ahora la expectativa es ver como se maneja el equipo argentino con el “10” en el campo y si de una vez por todas el rosarino contará con un equipo alrededor, como le sucede en el Barcelona, sin tener que hacer absolutamente todo en un contexto en el cual cada hombre que recibe un balón solo piensa en pasárselo al crack.

En cuanto a las citaciones, Scaloni no ha convocado al delantero del Manchester City inglés Sergio Agüero generando polémica, ya que durante el mundial de Rusia el goleador y el entrenador, que pertenecía al cuerpo técnico liderado por Jorge Sampaoli, discutieron y ese parece ser un motivo para no llamarlo. Ante Venezuela no podrá jugar Angel Di María, quién volvió a sufrir una nueva lesión muscular en el seleccionado, algo que asoma como recurrente, y ello motivaría que en su lugar juegue Gonzalo “Pity” Martínez, hoy en el Atlanta United de Estados Unidos.

En cuanto a la defensa, al estar lesionado Nicolás Otamendi (Manchester City), será titular Gabriel Mercado (Sevilla de España), Gonzalo Montiel (River) ingresaría por Renzo Saravia (Racing) y Juan Foyth (ex Estudiantes); mientras Lautaro Martínez (Inter de Italia) sería el hombre de punta, con un esquema 4-2-3-1.

CON PRESENCIA MENS SANA

Venezuela, dirigido por el ex arquero de Quilmes Rafael Dudamel, contará con un plantel que en su mayoría juegan en el exterior y que presentará varios jugadores que fueron subcampeones del mundo Sub-20 en el Mundial 2017 de Corea del Sur.

El máximo poder del equipo “vinotinto” es en la ofensiva contando con Salomón Rondón (Newcastle inglés), Jan Hurtado (Gimnasia), Jhonder Cadiz (Vitoria de Portugal), Fernando Aristiguta (América de Colombia) y Josef Martínez (compañero del “Pity” Martínez en Atlanta).

Salomón tiene 21 tantos en el seleccionado y está a uno de igualar a Juan Arango y Giancarlo Maldonado como máximo anotador del equipo en la historia.

El punto flojo de los venezolanos es la defensa, que no consigue una formación titular y que rara vez le permite al arquero Wilker Fariñez (Millonarios de Colombia) culminar con la valla invicta.

20 TRIUNFOS EN 23 PARTIDOS

El historial de los enfrentamientos entre Argentina y Venezuela registra una amplia diferencia a favor de la “albiceleste” con 20 victorias en 23 partidos jugados, más dos empates y una sola derrota, entre Eliminatorias, Copa América y amistosos. El único éxito de la “Vinotinto” fue en el marco de las Eliminatorias 2014 cuando se impuso por 1-0 en un partido jugado en la ciudad de Puerto La Cruz.

La mayor goleada registrada entre Argentina y Venezuela fue en el año 1975 por la Copa América cuando el seleccionado “albiceleste” se impuso por 11 a 0 en un partido jugado en Rosario.

Los dos empates que se registran entre ambos equipos corresponden a la disputa de la Eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. El 6 de septiembre de 2016 empataron 2 a 2 en un partido jugado en Mérida y el 5 de septiembre de 2017 igualaron 1 a 1 en el encuentro de vuelta jugado en Buenos Aires.