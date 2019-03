Se encamina la renovación de Andújar: la dirigencia le ofrecerá contrato por un año

En los próximos días se espera una reunión entre las partes. Gastón Fernández es otro de los referentes que también continuaría

El vínculo de Mariano Andújar con Estudiantes se termina en junio y la dirigencia ya tiene pensado ofrecerle contrato por una temporada más en los próximos días. Gabriel Milito ya dejó en claro su deseo de que continúe y todo parece indicar que lo tendrá en el plantel en el semestre que se avecina.

El arquero es uno de los referentes en el actual plantel y el flamante entrenador sabe de la importancia de tenerlo dentro del equipo, algo que dejó en claro desde que asumió. Por este motivo le pidió a los directivos que lo retengan y la próxima semana empezarán las charlas para que esto ocurra.

Días atrás Andújar habló con un canal televisivo nacional sobre su futuro: “Supongo que nos sentaremos a hablar con la dirigencia, pero por ahora no ha pasado. Eso no quiere decir que no vaya a pasar, están los contrato de otros chicos sobre la mesa, supongo. No soy egoísta y esperaré el turno mío para negociar, o no”.

Al ser consultado por cuánto cree que se estirará su carrera, teniendo en cuenta que ya tiene 35 años, aseguró: “Se ha estirado para bien la carrera del futbolista. Hoy se puede competir de los 35 para arriba. Me gusta lo que hago y veo lejos mi retiro. Creo que pasa más por una cuestión mental que física”,

Andújar viene de tener una buena actuación en la victoria albirroja ante Huracán, a tal punto que la Superliga lo eligió como el “mejor jugador de la fecha”. El ente que organiza el campeonato de Primera División se basó en sus estadísticas durante el partido en Parque Patricios: 5 atajadas en 6 remates recibidos y valle invicta. Vale recordar que ante San Martín de Tucumán no podrá estar presente porque llegó a las cinco amarillas.

El oriundo de Villa Lugano está transitando su tercer ciclo en la institución, que comenzó en septiembre del 2015. Igualmente su primer encuentro fue recién al año siguiente ya que Milito en su momento apostó por mantener en el arco a Hilario Navarro, quien venía siendo el arquero titular durante aquel semestre. Desde el 2016 hasta la fecha Andújar estuvo en casi todos los partidos del Pincha y solamente faltó por alguna suspensión.

LA GATA, OTRO QUE SEGUIRÍA

Gastón Fernández es otro de los jugadores a los que se le termina el contrato en junio y, al igual que Andújar, todo parece indicar que seguirá. La Gata también es del gusto del actual entrenador y lo piensa como una pieza clave para el segundo semestre de Estudiantes

Igualmente ellos dos no son los únicos en esta situación y la dirigencia deberá analizar caso por caso junto al cuerpo técnico para luego decidir sí ofrecerles renovación o no. Los futbolistas en cuestión son: Lucas Albertengo (se le vence el préstamo), Mariano Pavone, Fernando Evangelista, Mauricio Rosales y Bautista Cejas.

¿Y MASCHERANO?

En cuanto a posibles refuerzos, desde hace varios días que el nombre de Javier Mascherano se instaló en el mundo Estudiantes. Por el momento el club no ha iniciado ninguna gestión por el experimentado volante con pasado en el Barcelona y para el mercado que se acerca parece muy difícil.

El ex capitán del seleccionado argentino tiene contrato con el Hebei Fortune de China hasta diciembre pero prestigiosos medios deportivos españoles como Sport y As hablan de la posibilidad de su desembarco en el Pincha y lo relacionan con su amistad con el actual técnico, forjada en los tiempos que ambos compartían el plantel del Barcelona.

Incluso muchos se toman de la reconocida amistad que Mascherano tiene con el actual capitán albirrojo, Mariano Andújar, y la buena relación que tiene de sus inicios en River con Gastón Fernández y con el presidente Sebastián Verón.

