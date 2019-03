Multitudinaria marcha por otro referendo sobre el Brexit

| Publicado en Edición Impresa

LONDRES

Cientos de miles de personas salieron ayer a las calles de Londres para reclamar la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit en una manifestación convocada por la plataforma cívica “People’s Vote”.

Según los organizadores la marcha, que ha discurrido bajo el lema “Put it to the people march” (”Ponlo en manos de la gente”, en referencia a la decisión sobre el Brexit, ha congregado a más de un millón de personas en el centro de la capital británica.

La manifestación arrancó desde Park Lane y recorrió la ciudad durante aproximadamente dos horas para culminar frente al Parlamento británico, donde la próxima semana está previsto que los diputados se pronuncien por tercera vez sobre el acuerdo del Brexit de la primera ministra, Theresa May.

La coordinadora de la campaña “Our Future, Our Choice”, que aboga por la celebración de un segundo referéndum, Teo Benea, acudió a la marcha con una pancarta en la que podía leerse: “Los trabajadores europeos sustentan la economía... ¿En serio quieren que nos vayamos?”. (EFE)