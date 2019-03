Conte Grand: "Si hubo escuchas a Vidal sin autorización habrá consecuencias"

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dijo hoy que si hubo escuchas a la gobernadora María Eugenia Vidal sin autorización “habrá consecuencias", aunque aclaró que en su competencia aún no “hay ningún elemento” que de prueba de que existió el espionaje ilegal.

"En lo que nosotros venimos investigando, no aparecen las carpetas que tenía (Marcelo Sebastián) D'Alessio con información personal de Vidal. Es probable que esto se esté examinando en el ámbito de al menos tres causas federales”, explicó hoy el procurador en declaraciones a Futuro Rock.

Agregó que al no tener en su competencia ningún elemento “no hay nada por decir”, aunque subrayó que “el espionaje de cualquier persona, si no está en el marco de la legalidad, se justifica e impone a los funcionarios la adopción de medidas”.

En esa línea, dijo que si ese espionaje lo efectuara “un funcionario provincial o nacional” que no tuvo “autorización judicial que justifique el seguimiento, habrá consecuencias", al referirse al procesamiento del fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, que deberá presentarse este miércoles ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Conte Grand negó que existan hasta ahora datos sobre un posible espionaje realizado a la gobernadora, aunque indicó que mantuvo una conversación telefónica con la mandataria “para informarle de las circunstancias”.

“El hecho de que un juez federal (Julián Ercolini) me dijera que un fiscal dentro de mi ámbito de incumbencia pudiera estar involucrado en este intercambio de información confidencial, creo que es de extrema gravedad institucional, por eso lo comunique vía telefónica a Vidal”, dijo el procurador.

Agregó que la gobernadora le preguntó si ya tenia conocimiento sobre el contenido, y que el respondió "lo que sabia hasta ese momento y también lo que se podía informar".

"Nosotros recibimos un oficio hace varios días de parte del juez Ercolini, poniéndonos en conocimiento de una presentación espontánea que el fiscal Bidone había hecho. Esa presentación espontánea la hizo el fiscal a efecto de poner en conocimiento de la justicia federal su vinculación, su conocimiento y su intercambio de información desde hace tiempo con este señor D'Alessio", explicó el jefe de fiscales.

En cuanto a Bidone, explicó que desde el Minsiterio Publico se solicitó en el marco del trámite disciplinario, a la Suprema Corte que dispusiera una licencia compulsiva. “No hay en el marco normativo de nuestro trámite en la provincia la posibilidad de que nosotros suspendamos a un integrante del Ministerio Público", dijo, aunque aclaró que "los fiscales de San Martín están tomando en este momento una decisión sustancial respecto a la situación del fiscal Bidone y podrían procesarlo".

El juez Ramos Padilla citó a declaración indagatoria al fiscal Bidone, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, que se sumó a la que pesa sobre su par porteño Carlos Stornelli, quien hoy tenía que presentarse ante el magistrado, pero entregó un escrito plateando la nulidad.

En la investigación ya está procesado con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D'Alessio.