Nicole dura contra Cubero por el conflicto con sus hijas

La modelo le respondió a su ex pareja, quien dijo que ella se llevó de viaje a las nenas sin avisarle

Nicole Neumann viajó en estos últimos días a Salta y Fabián Cubero se quejó públicamente ya que asegura que la modelo no le avisó y se fue con sus hijas. "No sé qué le está pasando a Nicole, pero me pone muy nervioso", dijo el futbolista.

Según detalló, el acuerdo de divorcio indica que los martes y miércoles las niñas están con su papá, lo que no se habría cumplido -y sin aviso- esta semana.

"No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas", siguió Cubero.

Nicole, por su parte, siguió disfrutando de sus planes, aunque decidió expresar su postura mediante un posteo en redes sociales.

"Cuando una persona tóxica no pueda controlarte, buscará controlar la forma en cómo otros te ven", dijo en sus historias de Instagram.

Y agregó: "Un enemigo honesto es mejor que un amigo falso. Cuando dudas, presta más atención a lo que la gente hace y menos a lo que dice. Las acciones no solo hablan más fuerte que las palabras, sino que son más difíciles de falsificar".