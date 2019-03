El intercambio internacional cerró con un superávit de US$ 460 millones en febrero

El Intercambio comercial dejó un superávit de US$ 460 millones en febrero, lo que revirtió el resultado deficitario de US$ 892 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Con este resultado el primer bimestre del año cerró con un superávit de US$ 832 millones, contra un déficit de US$ 1.819 de enero/febrero del año pasado.

En febrero de 2019 las exportaciones alcanzaron US$ 4.464 millones de dólares con un crecimiento en la facturación del 3,7%, mientras que las importaciones cayeron 22,9% a US$ 4.004 millones.

De esta manera, el intercambio comercial en su conjunto, exportaciones más importaciones, disminuyó 10,9% y alcanzó un valor de US$ 8.468 millones de dólares.

El aumento del 3,7% en las exportaciones en febrero obedeció principalmente al incremento del 6,7% en las cantidades vendidas, ya que los precios bajaron 2,9%.

La facturación de las exportaciones de todos los grandes rubros aumentaron de manera interanual, productos primarios, 1,2%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 4,1%; las manufacturas de origen industrial (MOI), 5,5%; y los combustibles y energía, 3,0%.

En tanto las importaciones en febrero disminuyeron 22,9% respecto a igual mes del año anterior producto de una baja del 1,3% en los precios y del 21,9% en las cantidades.

Las importaciones de bienes de capital cayeron 32,6%; las de bienes intermedios, 9,8%; las de combustibles y lubricantes, 17,1%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 18,2%; las de bienes de consumo, 28,8%; las de vehículos automotores de pasajeros, 46,5%.

En febrero los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Estos tres países en conjunto absorbieron 33,7% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 52,3% de las importaciones.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron los US$ 917 millones y las importaciones desde ese país, US$ 940 millones, lo que dejó un saldo deficitario de US$ 23 millones.

Las ventas a China sumaron US$ 294 millones y las compra US$ 676 millones, lo que dejó un resultado negativo de US$ 382 millones.

En cuanto al comercio con los Estados Unidos, las exportaciones sumaron US$ 293 millones y las importaciones US$ 479 millones, lo que dejó un resultado negativo de US$ 185 millones .

En las exportaciones también se destacaron los siguientes países: India US$ 232 millones, Chile US$ 220 millones, Vietnam US$ 211 millones, e Indonesia US$ 188 millones.

Para las importaciones incidieron: Alemania US$ 243 millones, Paraguay US$ 227 millones, Bolivia US$ 105 millones, e Italia US$ 100 millones, entre otros países .