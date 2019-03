Maradona a fondo con la Selección: nombró a su candidato y "bajó" a Gallardo argumentándolo

Entre las múltiples quejas y opiniones sobre la Selección formalizadas en las últimas horas por Diego Maradona también hubo referencia a quien debería ser el DT del equipo nacional y quien no.

Por lo pronto el "Diez" le bajó el pulgar a Marcelo Gallardo y nombró a quien debería ser "el candidato" según su parecer.

Además de decir que "La Selección es un boliche", Diego eligió a Ricardo Gareca como su entrenador preferido para tomar la conducción del equipo nacional y descartó al Muñeco Gallardo.

"Se necesita un técnico que tenga cinco años libres como para que agarrar la Selección y no hay. No los veo, están todos por el mundo dirigiendo. Si me das a elegir, elijo al Flaco Gareca", tiró "Pelusa"

Y completó: "Gallardo tiene todo mi respeto, pero no creo que sea un técnico para la Selección. Tiene que tener otras cosas. En River, Gallardo es impresionante y ganó todo, pero acá tenés que empezar de cero y eso le afecta a todo el mundo. Gallardo tiene la personalidad, pero para un equipo, a la Selección no. Lamento decir esto porque el Muñeco es un amigo, un pibe bárbaro, pero bueno Gareca es mi preferido".