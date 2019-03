La tasa de interés de las Leliq subió 83 puntos básicos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una suba de tasas de Leliq de 83 puntos básicos al finalizar en un promedio de 67,758% para un total adjudicado de $201.445 millones. De esta manera, se generó una expansión de liquidez de $8.677 millones. Desde el 13 de abril la entidad monetaria realiza dos subastas diarias.

En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a 8 días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 67,271% con un monto adjudicado de $105.251 millones.

Mientras que en la segunda subasta de Letras de Liquidez a 8 días de plazo realizada en la jornada por el BCRA, el monto adjudicado fue de $96.195 millones a una tasa promedio de corte de 68,29% siendo la tasa máxima adjudicada de 68,4990% y la mínima adjudicada 67,10%.

LAS RESERVAS DEL BCRA FINALIZARON EN US$ 66.866 MILLONES

Las Reservas Internacionales del Banco Central finalizaron hoy en US$ 66.866 millones. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de 60 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación, informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras. Por último, se realizaron pagos a Organismos Internacionales por US$ un millón y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 5 millones.