Ex combatiente preso dos días en las islas del sur por mostrar consignas argentinas

Luis Escobedo, quien trabajó en nuestra ciudad tras el conflicto bélico, desplegó un paño en el cementerio de Darwin que le costó el arresto

| Publicado en Edición Impresa

Una situación, por lo menos curiosa, que lo mantuvo “preso” durante dos días en una seccional de la policía de Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, vivió un ex combatiente vinculado a nuestra ciudad.

Ex soldado, ex futbolista profesional y actual jugador en el equipo Señior de Temperley y de la Selección Argentina de mayores de 50 años, Luis Escobedo, oriundo de Santiago del Estero, vivió una temporada en La Plata, donde, por haber combatido en Malvinas, se le posibilitó ingresar, en un momento de su vida que le era imperante comenzar a trabajar, al Instituto Obra Médico Asistencial -Ioma-. Días atrás, el ex combatiente del conflicto del Atlántico Sur realizó un viaje a Puerto Argentino junto a siete ex compañeros de trincheras. El grupo visitó el cementerio de Darwin; desplegó en ese lugar una bandera con la imagen de las islas y la leyenda “territorio argentino”, al tiempo que entonó nuestro himno nacional y gritó, a coro, “viva la patria”. Al día siguiente, la policía de las islas los detuvo a todos.

Fue esta la tercera vez que Escobedo regresaba a ese lugar tan significativo para él; a ese lugar en el que a los 19 años, según su propio relato, dejó de ser adolescente “de un día para el otro”; donde conoció el hambre, el frío extremo y todas las miserias intrínsecas de una guerra. Con el viaje, él y el resto de sus ex compañeros, buscaban rendirle homenaje a los combatientes muertos en el campo de batalla.

Escobedo relató que el martes de la semana pasada, durante la visita a Darwin, el grupo hizo el clásico minuto de silencio, cantó el himno argentino y vivó la patria. “Exhibí una bandera que llevo siempre con la imagen de las islas y la frase `Territorio Argentino´. En ese momento estaba en el cementerio un periodista austríaco que había llegado en un auto manejado por un kelper, que nos miraba atentamente”, contó el ex soldado de Malvinas.

Dos días detrás de las rejas

Al otro día de la visita al cementerio de Darwin, el grupo despertó con la policía en el lugar donde dormía. “Nos sacaron los pasaportes, los celulares, las cámaras de foto, la ropa y otras cosas personales. Nos tuvieron detenidos dos días y nos trataron como si fuésemos delincuentes. Nos tomaron las impresiones digitales y nos sacaron fotos de frente y de perfil. Todo porque el chofer kelper nos había denunciado por `ofensas e insultos´. Pero lo único que hicimos fue honrar la memoria de los nuestros”, explicó.

Luis Alberto Escobedo jugó al fútbol toda la vida. Ahora tiene 57 años y, como se dijo, participa de una liga de veteranos de Temperley y de la Selección de Mayores. Pero es dueño de una larga y rica trayectoria que incluyó los equipos del ascenso Los Andes, Temperley y Dock Sud, los de primera división Vélez, Belgrano de Córdoba y Colón y el de un club del exterior como el Santiago Wanderers, de Chile.

El futbolista, que trabajó un tiempo en la Dirección Regional Capital del Ioma, en esta ciudad, y luego pasó a cumplir funciones en la delegación de Lomas de Zamora de la obra social, concluyó su relato: “después de declarar durante esos dos días, y con la incertidumbre de que podíamos seguir presos más tiempo, nos absolvieron”.

Finalmente, el juez desechó la denuncia, “pero vivimos -resaltó- una situación muy tensa”.