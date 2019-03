Otro procesamiento para Cristina: ahora por usar aviones para que le lleven los diarios

El juez Bonadio atribuyó a la ex mandataria el delito de peculado y procesó también al ex secretario general de la Presidencia, el neuquino Oscar Parrilli

El juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el uso de aviones de la flota presidencial para el envío de diarios a su casa de Santa Cruz, revelaron hoy fuentes judiciales. El magistrado le atribuyó a la ex mandataria el delito de peculado y procesó también al ex secretario general de la Presidencia, el neuquino Oscar Parrilli.

En un fallo difundido por el Centro de Información Judiciales, que depende de la Corte Suprema de Justicia, Bonadio dispuso trabar embargos sobre los bienes de ambos procesados por 500.000 pesos. La causa se inició en la extracción de testimonios de al menos ocho ex pilotos y empleados a la flota presidencial que trabajaron durante la gestión kirchnerista y que declararon en la causa de los cuadernos de las coimas.

“En el marco de dicha causa refirieron que mientras que Néstor Kirchner y Cristina Fernández ejercieron la presidencia del país, se realizaban con regularidad vuelos con aviones de la flota presidencial a las ciudades de Río Gallegos y/o El Calafate, provincia de Santa Cruz, con el único fin de llevarles a los nombrados los diarios del día”, sostuvo Bonadio en su fallo de 30 páginas. Y, agregó que "algunas personas hicieron alusión al traslado de otros elementos destinados a los hoteles que la familia presidencial tenía en la ciudad de El Calafate”.

Si bien no calculó cual habría sido el perjuicio total a las arcas del Estado que surge de la supuesta mala utilización de la flota presidencial, Bonadio estableció en su fallo los valores de referencia de la utilización de esos aviones entre el 2003 y 2015. “Sin pretender una extrema precisión, puede establecerse que un vuelo ida y vuelta a Río Gallegos en el Tango 01 representaba en 2003 la suma de 11.082 dólares que, a valores actuales serían 476.526 pesos. En el Tango 02, 6.858 dólares en 2003, hoy en día 294.894 pesos. En el T-03, 6.900 dólares que al presente son 296.700 pesos”, calculó.

“En el T-10 la Fuerza Aérea Argentina debía costear por un vuelo a Río Gallegos y su retorno a la ciudad de Buenos Aires, 2.015 dólares (más otros gastos menores de los que se hacía cargo la Presidencia), que a la fecha son aproximadamente 86.652 pesos. En tanto que a El Calafate aproximadamente 2.080 dólares, que a la fecha son 89.000 pesos”, sostuvo el magistrado. Bonadio utilizó esa explicación para referirse a una tabla que incluyó en el fallo en la que puso los valores de la utilización de los vuelos en cada año, aunque no estimó la cantidad de vuelos que se habrían hecho por año.

La ex presidenta había negado los cargos a través de un escrito que presentó el día que tuvo que concurrir a los tribunales federales de Comodoro Py a responder por ocho llamados a indagatorias dispuestos por Bonadio para la mañana del 25 de febrero. “Ni Néstor Kirchner ni la suscripta utilizamos los bienes del Estado en nuestro propio provecho o fuera de lo que importaba el cumplimiento de funciones oficiales. Quien afirme lo contrario indudablemente miente y cuando las actuaciones lleguen a una instancia oral y pública, espero que ante Tribunales imparciales, ello quedará debidamente desvirtuado”, sostuvo la senadora nacional. Por su parte, Parrilli afirmó, también por escrito: “No tengo un tribunal imparcial e idóneo para ejercer mis derechos de defensa, por lo que cumpliré con la asistencia al Tribunal y en el momento en que se resuelvan las pendencias incidentales brindaré mi versión de los hechos que se me imputan”.