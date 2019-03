El monto permitido de compras al exterior con régimen "puerta a puerta" subió a U$S 3 mil

Según se conoció en las últimas horas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso mediante un decreto un aumento en el límite del monto de compras en el exterior que se rigen por el régimen conocido como “Puerta a puerta”.

De este modo, quienes decidan llevar adelante este tipo de compras por régimen postal estarán autorizados a realizar transacciones de hasta 3 mil dólares. Lo que exceda ese límite tendrá que pasar por el esquema de importación aduanera.

En tanto no sólo hubo cambios en el monto si no que también en el peso. De acuerdo a la Resolución General 4447/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial, siempre que se trate de productos de uso o consumo personal y que “por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial”, se podrán encomendar productos por un pesos no superior a los 20 kilos.

Además, se podrán ingresar 12 envíos al año de US$ 50 cada uno, libre de impuestos. Estos límites no son acumulables. Es decir: no puede comprarse un producto de 40 y otro de 60, ninguno puede pasar los 50 billetes verdes. Todo el trámite se podrá hacer online.