“Pipita” Higuaín contundente: “Mi ciclo en el seleccionado argentino ya está terminado”

Gonzalo Higuaín habló largo y tendido desde Inglaterra. En diálogo con la cadena Fox Sports, el actual delantero del Chelsea anunció ayer que su ciclo en la Selección “ya está terminado, para alegría de muchos y de otros no tanto”.

“Mi relación con la Selección es viéndola de afuera, tratando de que le vaya de la mejor manera. Pero pensándolo profundamente mi ciclo ya está, para alegría de muchos y de otros no tanto mi ciclo ya está, quiero disfrutar de mí y de mi familia”, dijo el atacante.

“Hago lo mismo que ya hicieron otros compañeros, así que es hora de que se dejen de preocupar si estoy o no estoy”, agregó.

El “Pipita” se mostró dolido con las críticas que se hicieron “con maldad” y rechazó la calificación de “fracasado”. “Estuve día a día recibiendo críticas después del Mundial de Brasil. Que alguien juzgue tu trabajo todos los días, que digan que no servís, que sos un fracasado. ¡No es así! Fue directamente un ataque. La crítica constructiva sirve porque te hace ser mejor, pero la que te dicen ‘no servís más, sos un muerto, sos un fracasado’, esa crítica no sirve”, dijo. “Ojo que disfruté de la Selección -agregó-. Pero hay gente que se acuerda de los goles que erraste y no de los que metiste. Todos los que criticaron los goles que no hice deben haber gritado el gol que le hice a Bélgica para pasar a las semifinales del Mundial de Brasil, ¿no? ”.

Finalmente, y del reciente retorno al seleccionado de Lionel Messi, Higuaín apuntó: “No me sorprende que siga intentando porque es un ganador nato. Mientras quiera o tenga ganas, Lio va a seguir yendo y está bárbaro. Que lo siga haciendo. Cada uno debe hacer lo que siente”.