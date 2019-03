Se abre el telón del Teatro de Cámara con una función especial

La sala más linda de la Región abre mañana su temporada 2019 con la presentación de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad

La 17ma. temporada artística del Teatro de Cámara de City Bell abrirá este sábado con una función especial, y no oficial, de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, bajo la dirección de su titular, el maestro Roberto Ruiz. Será a las 20.30, con el patrocinio de la Asociación Lumen Artis.

La sala de la asociación Lumen Artis levantará así el telón de un nuevo año artístico auspiciando una presentación extraordinaria de la prestigiosa agrupación, que interpretará un programa compuesto por el concierto en Re mayor RV 158 de Vivaldi, Concierto Brandemburgués N° 3 de J.S.Bach, concierto para piano y orquesta N° 11 de Haydn -solista Tomás Nessi- y la Suite de los tiempos de Holberg, de E.Grieg.

El Brandemburgués será interpretado por Esteban Rossi, Raúl Rossi, Elena Iakovleva, violines, Claudio Melone, María Eugenia Massa, Patricia Casella, violas, Siro Bellisomi, Verónica Almerares, Claudio Poli, violoncellos, Viktor Skorikov, contrabajo y María Eugenia Marchionni, clave.

En la segunda parte, Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob. XVIII N°1, de Joseph Haydn, solista Tomás Nessi. Y como final, Aus Holberg’s zeit (Suite de los tiempos de Holberg), op. 40, de Edvard Grieg. La orquesta estará integrada de la siguiente manera: director, Roberto Ruíz; violines 1os. Esteban Rossi, concertino invitado, Raúl Rossi, solista, José María Bagnati, sup. solista, Pablo Labanda, Tomás Barrionuevo Sarena, Cecilia García; violines 2dos. Elena Iakouleva, solista, Ricardo Chiani, sup. solista, Mabel Serrano Mirabal, Sandra García, Carla Ramos, Agustina Benítez Álvarez; violas: Claudio Melone, solista, María Eugenia Massa, sup. solista, Dolores López Mac Kenzie, María Eugenia Casado; violoncellos, Siro Bellisomi, solista, Verónica Almerares, sup. solista, Claudio Poli, Pilar De Larrañaga; contrabajos, Viktor Skorikov, solista y Matías Ríspoli, sup. solista; clave y piano, María Eugenia Marchionni; y secretario técnico, Oscar Salas Viveros.

LA TEMPORADA

La función del conjunto de cámara será el botón de muestra de una temporada variada y de calidad. Desde el teatro ubicado en Diagonal Urquiza entre 462 y 464 adelantaron los principales títulos que se verán durante 2019 en su sala.

Para abril se espera la presencia del Hip Sista -trío de jazz vocal-, Guillermo Saidón y una presentación conjunta de la chelista austríaca Estelle Revaz y la pianista francesa Anaïs Crestin.

La Silver Big Band Jazz, el Ensamble Bellisomi -con un homenaje a J.Strauss(h)-, Tango entre polleras y el Cuarteto Gianneo se anunciaron para mayo.

En junio se ofrecerán funciones en homenaje a Italia, a cargo de artistas como Sonia Godoy, Juan Pablo Skrt, Susana Paladino, Alberto Jáuregui Lorda, Las Unísonas y Daniela Salinas.

Durante las vacaciones de invierno, se espera un concierto de un Cuarteto de Músicos del Teatro Argentino y, para los chicos, un musical bajo la dirección de Alberto Jáuregui Lorda y compañía.

En agosto llegará Sibila y el Ballet de Cámara; también el conjunto de música antigua marplatense, Florilegium Musicum, y el Ensamble Bellisomi con canciones americanas.

La primavera se hará presente con las presentaciones de Marcela Monreal, Tato Finocchi y amigos, Contacto Tango, Gabriela Martínez y Diana Gasparini, entre otros, en un homenaje especial a Chopin.

Para octubre se anunció el Trío Williams, el Ensamble Bellisomi -con octeto de F.Schubert-, y un concierto especial de la Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso, bajo la dirección de José Bondar.

En noviembre llegará el espectáculo “De Mozart a Copland”; también actuará el Quinteto de Jazz La Plata; Sibilia ofrecerá “Yerma” de García Lorca; Nina Rapp y amigos interpretarán canciones Latinoamericanas; y Maruja Calleja y Ana Cristina Tartza, obras de Fauré, Debussy y Boulanger.

La ópera en un acto “Amahl y los visitantes nocturnos”, de Gian Carlo Menotti, se presentará el 21 de diciembre.

CINE

Continuará además el ciclo Encuentros con el Séptimo Arte con “La Ronde” de Max Ophuls (abril), y “Amarcord” de Fellini (junio); y también el ciclo de “Conferencias y proyecciones”: “Gauchos del Mar” (7 de abril) y Claudio Castagnet presentará “Luces y sombras de un pintor maldito: Caravaggio” (12 de abril)

En el espacio de arte, el 11 de abril mostrará sus trabajos Laura Colombo, y el 16 de mayo, Luciano Polverigiani y Vivi Posincovich.

En tanto, Rita Cortese, producción privada, se presentará en la sala el 7 de junio.

ESPACIO DE ARTES PLÁSTICAS

El jueves 11 de abril dará comienzo la temporada 2019 del espacio de arte del Teatro de Cámara de City Bell. La cita es a las 19.30 hs con la muestra “Almas”. Con las pinturas de Nerina Wittek y las esculturas de Laura Colombo.La inauguración estará ambientada musicalmente por Proyecto Tutuca, con las voces de Almendra Hermida y Catalina Kebat; guitarras Marcelo Toledo y Almendra Hermida, y percusión Clara Mendy

La curaduría del espacio de arte del teatro estará a cargo de María Elena Sagarra.