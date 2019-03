Bonadio confirmó a Stornelli y dijo que no dejará “entorpecer” la investigación

Un ex funcionario kirchnerista, había pedido que se apartara al fiscal por estar acusado de supuesto espionaje ilegal

El juez federal Claudio Bonadio rechazó ayer apartar al fiscal Carlos Stornelli de la causa por los cuadernos de las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, y advirtió que “no es posible tolerar ni permitir” los intentos de entorpecer la marcha de esa investigación.

“Se desprende claramente que los hechos alegados resultan ser manifiestamente inciertos”, sostuvo Bonadio respecto de las denuncias sobre intentos de coacción por parte de terceros que decían actuar en nombre del fiscal y adjudicó los planteos para apartar a Stornelli a un propósito “de entorpecer la marcha del proceso”, según la resolución conocida ayer.

En la recusación presentada por el abogado Alejandro Rúa, defensor del detenido ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, se aludió a la acusación a Stornelli por supuesto espionaje ilegal, la investigación que lleva el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Precisamente, ese magistrado declaró en “rebeldía” al fiscal porteño porque no se presentó a las citaciones a declaración indagatoria y dio intervención a la Procuración General de la Nación, organismo del que dependen los fiscales.

“El planteo del letrado carece de motivo válido y razonado con la seriedad que requiere un acto de tal naturaleza, y parece con el propósito de entorpecer la marcha del proceso -cuestión que no es posible de tolerar ni permitir”, sostuvo Bonadio al negarse a desvincular al fiscal de la causa iniciada a raíz de los escritos del ex chofer de Baratta, Oscar Centeno.

Bonadio remarcó que se “impone” el “rechazo de plano” del intento por apartar a Stornelli del caso.

“El pedido es extemporáneo pues la causa a la que hace alusión el letrado -FMP 77/2019- tomó estado público más de 48 horas antes de que haga su presentación”, argumentó además el juez.

Stornelli trabaja ya en el requerimiento de elevación a juicio de la primera parte de la causa que se abrió a raíz de los escritos del chofer Centeno y en la que ya tienen procesamientos confirmados por la Cámara Federal la ex presidenta Cristina Fernández, los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, Baratta y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.

A la senadora Kirchner se le adjudicó el rol de presunta jefa de asociación ilícita y se le dictó prisión preventiva, pero permanece en libertad porque tiene fueros.