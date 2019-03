El clásico que se estaba esperando en la Ciudad

Los dos equipos vienen de perder y necesitan recuperarse. El partido se jugará en Gonnet y la fiesta arrancará temprano

| Publicado en Edición Impresa

Por la tercera fecha del URBA Top 12, La Plata recibirá en Gonnet a San Luis en lo que será la edición N° 55 del historial entre los dos equipos que militan en el círculo máximo del rugby porteño, el encuentro comenzará a las 15:30 y será dirigido por Andrés Sutton.

El historial es liderado por el conjunto Canario que se ha quedado con el match en 31 oportunidades mientras que los de La Cumbre han ganado “El clásico más sanguíneo de nuestra ciudad”, en 19 ocasiones. Han igualado en 4 oportunidades.

El partido despierta todo tipo de emociones, luego de que el año pasado no se pudieran enfrentar porque La Plata estaba en Primera A. Es el partido que ambos equipos tienen ganas de jugar y el primero que buscaron al momento del sorteo.

Se pronosticó lluvia durante toda la semana, pero en las últimas horas el pronóstico mejoró y no se anuncian precipitaciones. Es más, será un día de sol que empujará a una buena cantidad de hinchas hasta el corazón de Gonnet.

DEBUTA LOS TILOS, que busca el ascenso al Top 12

Por el Torneo de la Primera A, uno de los máximos candidatos, Los Tilos verá acción por primera vez en el año ya que suspendió su encuentro de primera fecha ante Banco Nación; es así que hoy en 21 y 522 el Verde recibirá por la segunda fecha a Buenos Aires con el siguiente quince: Casajús, I. Korenblit y Leiger; Russo y Broglia; Castilla, Santipolo y Gatti; Goñi y Santamarina; Tuculet (C), Mendy, Curutchet, N. Korenblit y Fernández. Entrenadores: R. Bernal y L. Fioravanti. Cancha: Los Tilos. Arbitro: Gustavo Tomanovich. Horario: 15:30.

Por la Primera B Universitario se presentará por la segunda fecha en Ingeniero Maschwitz ante Manuel Belgrano e irá -con cuatro cambios respecto al equipo que la semana pasada derrotó a Don Bosco en Gonnet- con este conjunto: Sereno (C), Urban y Gaudio; Pau y Herrera; Almeida, Urréjola y Damioli; D´Onofrio y F. Zunino; Brandoni, Buiatti, Pardini, Darhampé y Espinoza. E: R. Morgan. Arbitro: Ernesto Villalobos. Cancha: Manuel Belgrano. Horario: 15:30.

Por el torneo de la Primera C Albatros hará nuevamente las veces de local en 135 y 518 enfrentando a Old Georgian e irán así: Ledesma, Bombini y Acevedo; Pagnoni y Lanfranco; Benavídez, Toledo y Feldman; Martinetto y Balatti; Santín, Elizondo, D´Angelis, Sorino y Lambre (C). E: Martín Haidar. Arbitro: Agustín Baeck. Cancha: Albatros. Horario: 15:30.

Finalmente el otro equipo de la región que participa del mismo torneo, Atlético y Progreso de Brandsen se presentará viajará y chocará en “la Basílica” ante Luján con este quince: Valverde, Urruzola (C) y Trasierra; Chabagno y Luchini; Córdoba, Woollands y Moyano; Muguruza y Fiordelli; Álvarez, López, Caraballo, Petersen y Fioriolli. E: G. Pacheco y M. Tijero. Arbitro: Martín Cortés. Cancha: Luján. Horario: 15:30.