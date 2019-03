Los senegaleses y la ruta de la esclavitud

Los ingresaban al país a través de Misiones con promesas de trabajo. Antes, arribaban a Ecuador en avión mediante pasaportes truchos y encima debían hacerse cargo de los costos. Finalmente terminarían cayendo en la venta ilegal callejera



Por primera vez la Justicia argentina dictó el procesamiento y encarcelamiento de personas vinculadas al tráfico de ciudadanos senegaleses. Se trata del líder y otros trece miembros de una organización criminal que se dedicada a ingresar personas del país africano y que tenía vínculos en otros países como Perú, Ecuador y Brasil. De hecho, las maniobras se efectuaban a través de Misiones y bajo la promesa de empleo, aunque después las víctimas terminarían ligados a la venta ilegal en la calle en las principales ciudades de la Argentina.

Esta organización que hacía ingresar ilegalmente al país a ciudadanos senegaleses mediante la falsificación de pasaportes y otras maniobras, fue desbaratada en los primeros días de febrero cuando cayeron su líder y otros trece integrantes durante allanamientos realizados en la Capital Federal, Bahía Blanca, Neuquén y Río Negro. Según se informó, además les cobraban en dólares los costes del viaje y el favor de traerlos a la Argentina.

Los operativos fueron realizados por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (DUFIE) de la Policía Federal y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), que depende de la Secretaria de Seguridad, informaron fuentes oficiales a la prensa.

Esta investigación se originó hace varios meses, en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones, cuando la DUFIE pudo establecer que la banda hacía ingresar de manera ilegal a los senegaleses a través de la falsificación de pasaportes, el traslado, la acogida y el sorteo de controles migratorios.

A partir de la investigación pudo determinarse que los migrantes eran llevados desde Senegal con pasaportes gambianos apócrifos primero a Ecuador y luego los trasladaban a Perú, Brasil y finalmente hasta la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen.

Allí, los subían a un ómnibus que los trasladaba a la ciudad de Buenos Aires, donde esperaban durante varios días la devolución de su pasaporte original senegalés, y debían previamente abonar el pago restante que pudiera deberse por el viaje.

Luego, por la deuda contraída, ya que debían pagar en dólares por el viaje, los obligaban a trabajar en diferentes puestos de venta ambulante o comercios.

En el marco de la causa por “asociación ilícita” que tramita el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi, se dispuso la detención del jefe de la organización y de su hermano, senegaleses naturalizados argentinos que viven en Bahía Blanca y que serán trasladados a Buenos Aires para su indagatoria.

Durante los procedimientos se detuvo a otros once sospechosos en operativos realizados en la Capital Federal, Villa María (Neuquén), General Roca (Río Negro), Monte Hermoso (Buenos Aires) y Córdoba capital.

Además, se allanaron comercios donde los ciudadanos eran obligados a trabajar y se decomisó gran cantidad de mercadería en infracción (anteojos, perfumes, ojotas, carteras, mochilas, etc) por un valor aproximado de dos millones de pesos.

Los investigadores también evalúan documentación de interés para la causa, como agendas, comprobantes de transferencias bancarias, teléfonos celulares, notebook, anotaciones sobre los movimientos comerciales y comprobante de pasajes de micros a nombre de extranjeros.

Es la primera vez que la Justicia procesa y encarcela al país a sospechosos por el tráfico de personas. Se trata de una investigación que inició De Giorgi en 2018 a partir de una denuncia efectuada por el entonces subdirector de la Dirección Nacional de Migraciones y presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), el abogado Julián Curi.

Las víctimas son unos 80 senegaleses que eran traídos engañados bajo el compromiso de que cobrarían 6000 dólares luego de la larga travesía y desempeñarían tareas laborales en hoteles, empresas y restaurantes.

Sin embargo, lejos de llevar a cabo esos trabajos, terminarían trabajando como vendedores en puestos callejeros ilegales ofreciendo mercadería de procedencia clandestina.

En los testimonios dados a conocer por la prensa, un senegalés explicó que llegó a Ecuador a bordo de un avión y que desde allí fue trasladado a la Argentina tras un largo viaje. "Cuando salí del territorio senegalés pensé que viajaría directamente a la Argentina pero no fue así", dijo.

"En ese momento el representante -del traficante que vivía en Bahía Blanca- me dijo que debía decirles a las autoridades migratorias que mi destino final era Brasil, no Argentina y que en Ecuador iba a haber alguien que me iba a recibir", recordó.

"Allí vi a una persona de esa nacionalidad en un cartel con mi nombre. Me llevó a un hotel, me sacó una fotografía con el celular y me dio un pasaje con un destino para mi desconocido y que no sabía leer. También me pidió una suma de dinero que no tenía y le entregué solo seiscientos dólares", relató.