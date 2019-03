Recordaron al ex presidente Alfonsín en el cementerio de La Recoleta

El acto tuvo como único orador a su hijo y ex diputado nacional Ricardo Alfonsín

El ex presidente Raúl Alfonsín fue homenajeado hoy en el cementerio de La Recoleta, a una década de su muerte, con un acto que tuvo como único orador a su hijo y ex diputado nacional Ricardo Alfonsín, y que contó con la presencia del ex embajador en los Estados Unidos Martín Lousteau, entre otros políticos y allegados.

Bajo el lema "Una flor para Raúl", el encuentro se desarrolló en el panteón de La Recoleta en el que reposan los restos del primer presidente de la restauración democrática en la Argentina, en 1983.

"Hoy se reconocen sus ideas, sus convicciones y lo más importante es que seamos consecuentes. Una de ellas tiene que ver con la importancia del diálogo y la búsqueda de consenso para afrontar problemas difíciles como los que debemos afrontar nosotros", dijo Ricardo Alfonsín tras destacar que su padre fue un político que dio suma importancia a los consensos y al diálogo.

El ex diputado nacional reconoció que "el paso del tiempo permite juzgar con más perspectiva, con más objetividad, con menos apasionamiento" a las personas y justificó así que personas que incluso no comulgaban con los ideales políticos de su padre hoy lo homenajeen.

Entre los dirigentes radicales que se acercaron a Recoleta a dejar una flor estuvieron el presidente del Comité Capital de la UCR, Guillermo De Maya; el secretario general de la Juventud Radical, Tomás Mestre, y referentes de las distintas comunas porteñas.

El ex embajador en los Estados Unidos, Martín Lousteau, llegó acompañado por su esposa, la actriz Carla Peterson, y dijo al canal C5N: "El tiempo pone las cosas en su justa medida. Cuando hoy vemos algunas dificultades que en mi visión son menores a las que debió afrontar Alfonsín, las cosas vuelven a su justa medida".

Con claveles blancos y rojos en sus manos, fueron parte del homenaje José Ignacio López (vocero de Alfonsín), Pedro Vara y Daniel González, que fuera asesor del ex presidente, y el ex senador nacional Hipólito Solari Yrigoyen, también fundador del Movimiento de Renovación y Cambio, corriente del radicalismo que lideró Alfonsín.

También estuvieron el ex canciller Jorge Taiana, Bernarda Llorente, Ricardo Nosiglia (hermano de Enrique Nosiglia), los empresarios Daniel Grinbank y Elsa Serrano, la escritora Claudia Piñeiro y el consultor Enrique Zuleta Puceiro.