Los gremios docentes aguardan que los llamen cuanto antes para volver a negociar

Desde el gobierno provincial no hubo señales sobre cuándo será la próxima convocatoria. Mañana empieza el paro de tres días

| Publicado en Edición Impresa

El titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, dijo ayer que espera que el gobierno bonaerense convoque a analizar una nueva oferta de aumento salarial luego de la huelga de tres días convocada por el frente sindical a partir de mañana, cuando está previsto el comienzo de ciclo lectivo. Cabe remarcar que el gobierno bonaerense ya anunció que descontará los días que los maestros hagan huelga.

A su vez, la otra novedad es que no habrá un intento de último momento para evitar la medida de fuerza, ya que se descartó una convocatoria de urgencia a los gremios docentes para las próximas horas.

“Es importante que nos convoquen entre esta semana y la que viene y que puedan hacer una propuesta para resolver éste conflicto, que ya lleva más de un año”, declaró el titular de Suteba Provincia, Roberto Baradel.

“El gobierno no nos convocó, no nos dieron fecha y tampoco aseguraron que nos iban a llamar”, agregó.

En tanto, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, advirtió que se descontarán los días a los docentes que se adhieran a la huelga y remarcó que pese a la próxima medida de fuerza están “todos trabajando para que las escuelas estén abiertas el 6 de marzo ya que 1.700.000 chicos comen en las escuelas y jardines” de la provincia.

“Nosotros le decimos a los gremios que sigamos discutiendo y dialogando sobre salario, aprendizaje, deserción escolar, pero no le quitemos oportunidades a los chicos de prepararse y de educarse al ir a la escuela”, enfatizó el funcionario en declaraciones radiales.

Luego del fracaso de la última reunión de negociaciones paritarias, los sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense convocaron a una huelga de tres días a partir del miércoles próximo, cuando debe comenzar el ciclo lectivo.

En la última reunión paritaria, el gobierno bonaerense ofreció aumentar salarios de este año en base al índice oficial de inflación y sumar un 5% adicional en diciembre, pero los sindicatos reclaman un ajuste que compense la pérdida del poder adquisitivo provocada por el aumento del costo de vida durante el año pasado. Esa controversia bloquea por el momento cualquier intento de acuerdo, según las reuniones que se realizaron hasta el momento en la paritaria del sector.

También trascendió ayer que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no convocará a los gremios docentes a una negociación contra reloj para evitar el impacto de la huelga de 72 horas convocada por los maestros en el inicio del ciclo lectivo, el miércoles próximo.

Hasta ayer no había sondeos oficiales para una nueva reunión y ya resulta casi imposible un nuevo encuentro entre las partes para destrabar el conflicto que tendrá su primer capítulo de huelgas desde mañana y hasta el próximo viernes, con una marcha al centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El conflicto afecta a 4,5 millones de niños y 350.000 maestros.

El viernes último, la gobernadora María Eugenia Vidal sorprendió al pedir perdón a los docentes durante la apertura de la Asamblea Legislativa. Una de las lecturas que se hicieron en diferentes ámbitos vinculados a la negociación salarial del sector es que la gobernadora buscó recomponer la confianza perdida el año pasado, cuando no se firmó un acuerdo salarial y hubo un récord de 29 días de paro.

“Muchos de ustedes se han visto perjudicados por el conflicto que tuvimos con los gremios”, admitió Vidal ante los representantes de todo el arco político.

Expresamente, la mandataria provincial dijo: “Quiero pedirles perdón si en algún momento sintieron que nos equivocamos”.

No solo los docentes llamaron a un paro por 72 horas para el 6 de marzo. También anunciaron una huelga los empleados judiciales y los estatales. Vidal no evitará la medida. No dictará la conciliación obligatoria.

Según se pudo saber, la idea en el gobierno provincial es volver a sentarse a negociar una vez que concluya la medida de fuerza, que afectará a millones de alumnos de las escuelas públicas bonaerenses, ya que en buena parte de las privadas de la Provincia arrancarán mañana en el nivel inicial, primario y el primer año de la enseñanza secundaria.

La gobernadora aseguró que los 350.000 docentes que trabajan en la provincia se están capacitando. Y que los directores de las 2000 escuelas con peores resultados en las pruebas Aprender van a tener este año un posgrado.

Admitió que aún falta mucho para poner en orden 12.000 edificios escolares, pero aseguró que su gobierno sextuplicó la inversión en infraestructura, que este año será de unos 9000 millones de pesos.

“No compartimos muchas de las cosas que dijo la gobernadora”, afirmó el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, Roberto Baradel.

“No es cierto que se hizo esta inversión millonaria en educación. Este gobierno profundizó el deterioro de la escuela pública en infraestructura. Cerró escuelas y luego las tuvieron que reabrir, como las escuelas de islas y las escuelas rurales”, afirmó el dirigente sindical.

“Pedir perdón a los docentes si se equivocó está bien. Pero no se trata de pedir perdón. Se trata de resolver la situación. Lo que manifestó Vidal lo tiene que llevarlo a la realidad en la paritaria”, añadió Baradel.

20.000 pesos ofreció el gobierno para el salario inicial que actualmente es de $16.000. También le sumó la inflación de 2019. A los maestros que ganan más de $20.000 les ofreció un aumento de 5%, más la inflación. pesos ofreció el gobierno para el salario inicial que actualmente es de $16.000. También le sumó la inflación de 2019. A los maestros que ganan más de $20.000 les ofreció un aumento de 5%, más la inflación.