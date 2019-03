Julián Dominguez: "Hay sólo una versión del peronismo y es la que se opone al Gobierno"

El dirigente, ex funcionario del kirchnerismo, habló en la antesala de la cumbre del PJ que se llevará a cabo hoy en Ferro

El dirigente peronista Julián Domínguez, ex diputado y ex funcionario de la gestión kirchnerista, consideró hoy que "no hay dos versiones del peronismo, sino una sola, que es la que se opone al Gobierno" y sostuvo que la dirigente opositora "que más reconocimiento tiene es Cristina Fernández de Kirchner". "El desafío es construir un acuerdo lo suficientemente amplio y opositor, que no termine siendo funcional a los intereses electorales del Gobierno", aseveró el dirigente bonaerense, en diálogo con El Destape Radio, en la previa del Congreso del PJ nacional que se desarrollará esta tarde en microestadio del club porteño Ferrocarril Oeste.

Indicó además que, a su criterio, "la dirigente que más reconocimiento tiene" y que "encarna la oposición" es la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, con lo cual -propuso- "bajo ese liderazgo hay que acompañar todos y encontrar la forma de lo que mejor represente un arco patriótico opositor al Gobierno".

"Creo que no tiene sentido dividir fuerzas cuando la gente la está pasando tan mal, incluso gente que votó a Cambiemos pensando que les iba a ir mejor", aseveró el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación y ex ministro de Agricultura durante la gestión kirchnerista.

Además, al ser consultado sobre el espacio representado por Alternativa Federal, la agrupación justicialista que se diferencia del kirchnerismo, Domínguez dijo que "no hay dos versiones del peronismo sino una sola, que es la que se opone al Gobierno", e insistió con la idea de que "la división de una propuesta electoral termina siendo funcional al gobierno de Mauricio Macri".

"Vamos a poner todo el esfuerzo para que el pueblo pueda sentirse representado por el próximo gobierno", sostuvo el dirigente bonaerense.