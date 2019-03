Sigue la polémica: Gallardo le salió al cruce a las denuncias de Alianza Lima

Marcelo Gallardo le salió al cruce al reclamo que Alianza Lima presentará ante la Conmebol por la existencia de un handy en el palco que ocupó el DT durante el cotejo en el que el conjunto peruano igualó con los millonarios por la Libertadores.

El Muñeco minimizó ese episodio cuando fue consultado al respecto: "No tengo nada que decir. Me sorprende el reclamo porque nunca tuve un handy en mi mano ni me comuniqué con mis ayudantes. Así que me sorprende".

El entrenador millonario se mostró muy sorprendido y añadió: "Había gente conmigo pero no entiendo el reclamo". Por otra parte, Gallardo aseguró que "Tampoco entiendo el reclamo sobre Enzo Pérez".

Y disparó hacia los dirigentes de Alianza Lima: "¿Un insulto? Bueno, deberían presentar argumentos mucho más sólidos".