Escrachan al profesor de Informática acusado de abusar de tres nenas en primaria de Tolosa

Con pancartas y banderas, las madres se convocaron en la puerta de la Escuela Primaria Nº 79, en 115 entre 530 y 531, para repudiar al docente sospechoso de abusar de alumnas de entre 11 y 12 años. No descartan que se efectúe una cuarta denuncia

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 79 de Tolosa se movilizó este mediodía para escrachar al profesor de Informática que es investigado por la Justicia, en el marco de una causa que se originó la semana pasada por presunto abuso sexual a tres alumnas de entre 11 y 12 años de edad que concurren al colegio.

El jueves pasado salió a la luz denuncias de madres de tres nenas que concurren a dicho establecimiento de 115 entre 530 y 531 en las que se sindicó al docente como responsable de abusar de las niñas mediante manoseos y exhibiciones. Esa misma mañana, las mujeres acudieron al colegio donde paralelamente, en medio de la desesperación de los progenitores denunciantes, se realizó un operativo policial y judicial para recabar información sobre el sospechoso. También ese día la Dirección de Educación provincial separó preventivamente al docente hasta que el curso de la investigación decida su futuro.

"Estamos acá por el profesor que abusó de tres nenas. Y ahora hay otra nena que está terriblemente llorando, que no quiere contar para que la madre no se ponga mal. El colegio quiere tapar todo. No dan respuestas, se quedan callados, en ningún momento nos dieron los datos del profesor. Quieren seguir dictando clases", señalaron hoy las madres con respecto a lo que podría decantar en una cuarta denuncia.

En alusión al colegio, en medio de las denuncias contra el profesor, dijeron que "la primera irregularidad es que un docente no puede tener dos cargos. Y el era bibliotecario y profesor de Informática. Eso lo tienen que aclarar. La otra cuestión es que minimizaron los hechos". En relación a los hechos de abuso denunciados, dijeron que "primero nos enteramos que había sido un día sino varios. Lo sucedido es terrible. Hoy una mamá vino a los gritos porque porque se enteró por WhatsApp lo de su hija".

En ese sentido, enfatizaron que "es la escuela la que tendría que haberse hecho cargo, llamando a toda la comunidad educativa, para contar lo que pasó y parar que los chicos cuenten por WhatsApp o de boca en boca hechos que son gravísimos. Eso que dicen de cómo vamos a escrachar y a perder la confianza, ellas hicieron que nosotros perdiéramos la confianza porque no tomaron las medidas como corresponde".

La protesta de las madres se desarrollaba en medio de una fuerte custodia policial. Al mismo tiempo, se exponían pancartas y afiches reclamando el cese de los abusos en las escuela y medidas por parte de las autoridades educativas y desde la Justicia. "Que el sistema proteja a nuestros niños y niñas", consignaron.

"Las mamás queremos impedir que siga dando clases", subrayaron durante el fin de semana mientras convocaban a la manifestación, a la vez que advirtieron con denunciar a las autoridades del establecimiento "por encubrimiento".

Tal como informó este medio, el viernes efectivos policiales cumplieron con una orden de allanamiento solicitada por la UFI 8 en torno a la casa del profesor, quien en ese momento no se hallaba en su domicilio. Allí procedieron al secuestro de una computadora de escritorio y una notebook que serán sometidas a la investigación.