La Villa no pudo en su visita a Deportivo Armenio y perdió tres puntos importantes

Por la 30ma. fecha del torneo de la Primera C, Villa San Carlos cayó en condición de visitante ante Deportivo Armenio por 1 a 0 y descendió a la quinta ubicación con ocho fechas por jugar. El equipo conducido por Jorge Vivaldo no logró hacer pie en Ingeniero Maschwitz ante un local que encontró el grito a los 38 minutos de la etapa inicial, por vía de Santiago Gómez.

De esta manera, el Celeste cortó una racha de tres victorias al hilo y no pudo acercarse a uno de los puestos de ascenso directo.

NO PUDO EXTENDER EL BUEN MOMENTO PARA ESCALAR

El Tricolor se mostró protagonista en los primeros minutos del partido. Sin embargo, la Villa sorprendió al local con su planteo, ya que lejos estuvo de replegarse, y apostó a la velocidad de sus volantes.

La primera chance nítida llegó para el Celeste por intermedio de Iván Massi, quien ensayó un remate que se fue cerca del arco. Pese a esto, a los 38 minutos de la etapa inicial, el local encontró la diferencia gracias a un disparo de Santiago Gómez que pudo más que el intento de Nicolás Tauber y decretó el 1 a 0 para los de Villarreal. Así se fueron los primeros 45 minutos, con un Armenio contundente ante un San Carlos que no logró mantener el nivel que venía mostrando en las fechas anteriores.

Ya en el complemento, el elenco de Ingeniero Maschwitz mostró una postura más conservadora. Tranquilo y paciente por la ventaja en el marcador, los de Villarreal se encargaron más de cuidar la diferencia que de aumentarla. Y, pese a que tuvo alguna que otra contra, no logró cerrar el encuentro. Esto reanimó al Villero, que se adelantó unos metros y con las variantes de Vivaldo intentó conseguir el empate. Sin embargo, los de Berisso pecaron en los metros finales, no estuvieron finos y fueron testigos de un encuentro que no los tuvo cerca de la igualdad.

La Villa no tuvo una buena tarde en Maschwitz y echó por tierra con una gran chance de seguir a la expectativa por un ascenso directo. Ahora, los de Vivaldo deberán recuperarse en condición de local, ya que el próximo jueves recibirán a Central Córdoba de Rosario en el Genacio Sálice, sin la posibilidad de contar con Ignacio Oroná, quien fue expulsado promediando el complemento.