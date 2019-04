En San Carlos están hartos de convivir con un “lago”

| Publicado en Edición Impresa

Vecinos de San Carlos se quejaron porque están “hartos de convivir con una laguna en la puerta de su casa, causada por una filtración de la red de ABSA”.

Los frentistas aseguraron que

“en la empresa no se hacen cargo, llamamos infinidad de veces y no solucionan nada. Nos dicen que lo harán en el plazo de 72 horas pero hasta el momento no tuvimos soluciones. El caño sigue perdiendo y se formó una laguna. Una señora se quebró el pie al resbalarse en el agua”, aseguró uno de los frentistas de 44 bis entre 145 y 146, que exigió una “pronta solución”.