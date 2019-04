Relativizan la amenaza de un hongo mortal que causa temor

Se trata de Candida auris, un germen muy resistente que apareció en varios países de la región. Especialistas aseguran que no representa un riesgo para la comunidad

Amadeo Esposto (Doctor en Medicina).- “Además de darse en condiciones muy especiales, todavía no se han visto casos en nuestro país. No es un tema de preocupación sanitaria hoy en Argentina, donde tenemos decenas de amenazas sanitarias más serias que la Candida auris”

Analía Mykietiuk (Directora municipal de Epidemiologia).- “La Candida auris no debería ser un tema de preocupación para la comunidad porque su amenaza se circunscribe a un grupo muy acotado: personas inmunocomprometidas que se encuentran generalmente internadas en terapia intensiva”

Aunque su fuerte presencia en algunos medios generó ayer cierta preocupación, la Candida auris -un hongo muy resistente a los tratamientos que ha causado muertes en Estados Unidos, Colombia y Venezuela- no representaría por lo pronto una amenaza para la comunidad en general. Así lo reconocieron ayer diversos especialistas consultados al explicar que este germen sólo suele darse entre pacientes inmunodeprimidos y no ha sido visto aun en nuestro país.

La preocupación en torno a la Candida auris -que ayer encontró una fuerte caja de resonancia en algunos canales de televisión- cobró notoriedad luego de que comenzaran a detectarse casos de personas afectadas en Nueva York. Pero lo cierto es que en los últimos cinco años también ha causado muertes en Venezuela, Gran Bretaña, India y Pakistán.

Muy resistente a los tratamientos médicos disponibles, este hongo que ataca mayormente a personas con su sistema inmunológico comprometido produce infecciones en la sangre que en la mitad de los casos tienen un desenlace fatal.

DIFÍCIL DE TRATAR

Uno entre los tantos gérmenes peligrosos que han desarrollado resistencia durante los últimos años en distintos lugares del mundo, la Candida auris apareció por primera vez en 2009 en Japón. Los médicos que lo hallaron, dentro del oído de una mujer, lo consideraron entonces una infección micótica como cualquier otra y por tanto fácil de tratar.

Lejos de ello, su escasa respuesta a los antifúngicos conocidos viene generando tanta inquietud entre los especialistas que semanas atrás los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos resolvieron empezar a prestarle especial atención.

Y es que según datos reunidos por ese organismo, más de un 90% de las infecciones con Candida auris son resistentes a al menos una droga y un 30% de ellas, a dos o más. Es así que casi la mitad de los pacientes que contraen este hongo muere en el lapso de tres meses dejando a los médicos desconcertados y sin medios para frenar la infección.

SIN CASOS AUN EN EL PAÍS

Luego de que en noviembre de 2016 la Organización Mundial de la Salud advirtiera por el avance de infecciones con Candida auris, el departamento de Micología del Instituto Malbrán -el principal centro de referencia en el tema de nuestro país- puso en alerta a los laboratorios para su eventual detección. Desde entonces “no ha habido reportes de ningún caso”, aseguraron ayer en el Malbrán.

Esa realidad, junto con el hecho de que la Candida auris sólo suele presentarse como infección intrahospitalaria entre personas con las defensas bajas, llevó a que diversos infectólogos consultados reconocieran ayer que no constituye por ahora una amenaza para la comunidad.

“Si bien se trata de un hongo muy resistente a los tratamientos y potencialmente mortal, la Candida auris no debería ser un tema de preocupación para la comunidad porque su amenaza se circunscribe a un grupo muy acotado: personas inmunocomprometidas que se encuentran generalmente internadas en terapia intensiva. Y aunque no puede descartarse que eventualmente se detecte algún caso en nuestro país, la realidad es que hoy en Argentina el riesgo de Candida auris es menor al de la tuberculosis resistente, un germen igualmente mortal”, explicó ayer la directora municipal de Epidemiología, Analía Mykietiuk.

Una respuesta similar encontró la consulta de este diario al doctor Amadeo Esposto, ex jefe del Servicio de Infectología del Hospital San Martín. “Es un hongo que causa infecciones hospitalarias en personas que generalmente están en terapia intensiva o tienen un déficit inmunológico. En esos pacientes a los que uno tiene que administrarles antimicrobianos de todo tipo puede presentarse este germen resistente que resulta difícil de tratar. Pero además de darse en condiciones muy especiales, su transmisión de persona a persona, por el hecho de ser un hongo, no es tan fácil como sucede con los virus y las bacterias. En suma, no es un tema de preocupación sanitaria hoy en nuestro país”, afirmó.