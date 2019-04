En plena sesión, Massot reclamó a Peña "tejer" las mayorías que "no nos dan las urnas"

El diputado nacional Nicolás Massot, reclamó en las últimas horas al jefe de Gabinete, Marcos Peña, dejar de lado la estrategia de polarización y trabajar en la construcción de una mayoría parlamentaria que facilite la acción de gobierno.

"Todo indica que existe una particularidad que ha llegado para quedarse durante al menos un par de mandatos: la cuestión de las minorías de las urnas. Esta casa no puede funcionar en minoría. Necesita mayoría hasta para iniciar una sesión. Las mayorías que no nos dan las urnas las debemos tejer entre nosotros. Lo que no nos brindan las urnas nos lo debe dar la política", dijo anoche Massot.

El pedido del presidente del bloque de Pro se dio ayer, en el marco de la sesión dedicada al informe del jefe de Gabinete.

El legislador también propuso retomar la apertura política que, a su juicio, había mostrado el oficialismo en la primera mitad del mandato de Mauricio Macri. "No pueden existir políticas de Estado que excluyan al 30 por ciento del electorado. Es un desafío que tenemos especialmente los colegas de enfrente y nosotros. No existe un país posible que se consiga excluyendo un 30, un 25 o un 35 por ciento de la gente. Es una minoría importante de argentinos. No son ni afganos ni iraníes; son argentinos", dijo, en referencia a la polarización.