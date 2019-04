¿Qué sabe Axel del amor entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez?

En una entrevista con EL DIA, que se publicará mañana a propósito de su show en el Coliseo Podestá, el baladista habló del romance del que habla todo el mundo

El Día de los Enamorados, Axel fue invitado a cantar al noticiero de Telefé. Previsiblemente: es artista del canal, y era una jornada para la música romántica. Pero la invitación excedía a San Valentín: Rodolfo Barili y Cristina Pérez, conductores del envío, prometieron hablar, con Axel al piano, de su relación: ¿había o no romance entre ambos?

Con la mesa servida y toda Latinoamérica esperando la confirmación de #Rostina... todo se quedó en amagues e histeriqueos. Los televidentes esperaban más. La palabra "estafa" se leyó en las redes.

Pero "yo no me sentí estafado. Se apagaron las cámaras y yo seguí hablando, tocando el piano, cantando, y ahí charlamos un poco más...", lanzó Axel cuando fue consultado.

¿Cómo? ¿Averiguó algo que no puede contar? "Y como el público, yo quería saber, así que pregunté, pero no lo puedo contar..."

Con esa frase enigmática, el misterio de Rostina continúa.

