Último retoque al paquete de medidas pro consumo

El Gobierno ultima por estas horas los detalles para dar a conocer mañana una serie de medidas tendientes a activar el consumo y combatir la inflación, que podrían abarcar acuerdos de precios y créditos blandos para algunos sectores, sin afectar la política de equilibrio fiscal.

Los próximos anuncios “tienden a complementar nuestro programa a fin de darle mayor consistencia y trabajar sobre efectos que estamos encontrando”, como la inflación alta esperada para marzo, aseguró el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Durante la habitual rueda de prensa que se realiza luego de una reunión de gabinete, Sica explicó que las medidas de aliento al consumo “se están terminando de elaborar”, y buscarán “fortalecer el programa económico”. Sin embargo, aclaró que “no es que se va a anunciar un plan distinto, sino que van a ratificar la marcha y el rumbo” del programa vigente.

acuerdo y críticas

Esta serie de medidas se acordaron luego de reuniones que mantuvieron funcionarios del Gobierno con los cinco gobernadores de Cambiemos.

Uno de ellos, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo el domingo que “la pura política monetaria y fiscal para controlar la inflación ha fracasado” y confirmó que mañana Macri anunciará medidas.

“El Gobierno nacional no ha podido controlar la inflación. Para ello se requieren instrumentos que hasta ahora no se ha querido implementar y que creo son imprescindibles, como los acuerdos de precios y no congelamiento”, enfatizó Cornejo durante una cena con empresarios mendocinos reproducida en diversos medios de prensa.

“Ojalá mencione buena parte de las que hemos propuesto”, destacó el mandatario y presidente de la UCR.

Estas medidas serán anunciadas un día después de que el Indec difunda la inflación de marzo.

en caída

También estas medidas apuntan a reactivar el consumo que según la consultora FocusMarket cayó en marzo 12% interanual, aunque muestra cierto “amesetamiento” en este retroceso.

Sica explicó que las medidas “no son un paliativo” y que “no ponen en riesgo o violan el programa que se firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Presupuesto que está votado” en busca del equilibrio fiscal.

“En abril se está observando desaceleración respecto de marzo”, contrastó Sica, y “estamos esperanzados en las medidas y en el programa que tenemos, en la medida en que ataca las causas principales de la inflación, que son básicamente la consistencia fiscal y la monetaria”.

Acerca del programa Precios Cuidados Sica afirmó que el gobierno anterior “lo usó como una herramienta antiinflacionaria” y ahora se lo ve “como una guía y un complemento”.

niegan remarcaciones

Consultado por último sobre si hubo nuevas subas de precios en los últimos días, el ministro afirmó que “no se está observando que haya un proceso de remarcación tipo colchón, sino que es la tendencia propia que venía siguiendo el sector de alimentos en los últimos meses”.

Sin embargo diversas consultoras coincidieron en que se está produciendo subas de hasta el 10% en productos que pueden ingresar al acuerdo de precios, que sería por seis meses y abarcaría 60 productos de primera necesidad.