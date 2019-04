De Loba a Pantera, la metamorfosis de Tati Vera

“Es un orgullo representar a mi país”, dijo. Además confirmó que jugará un año más en España; mientras tanto lo hará en Gimnasia

Por ADRIÁN D'AMELIO

Las Lobas es un sello distintivo que llevan marcado para siempre cada una de las jugadoras que en alguna oportunidad pasaron por el equipo de vóley de Gimnasia. Y más si se trata de aquellas que se formaron de la cantera del club como es el caso de Tatiana Vera.

Tati hace diez días retornó desde España, donde estará retornando en el mes de setiembre, ya que renovó contrato por un año más con el club Haro Rioja con quien la temporada pasada disputó la Superliga del país ibérico.

Claro que para la armadora, el 2019 comenzó con buenas noticias como la convocatoria al seleccionado argentino femenino mayor, Las Panteras, que ahora es conducido técnicamente por Hernán Ferraro.

Si bien, Vera estuvo en distintos procesos de la Selección Argentina (Juvenil y Sub 23 como así también en el combinado universitario, en los Juegos de Taipei 2017) a los 26 años le llegó la oportunidad de representar a nuestro país en el equipo nacional superior. “La verdad que me tomó un poco de sorpresa, pero quizá sea la edad justa para una jugadora por su maduración en todos los aspectos”, comentó Tati a este medio durante la visita que realizó a la redacción.

Desde el lunes y a lo largo de una semana, el plantel argentino realizará la primera concentración en la era Ferraro. La misma se llevará a cabo en el CeNARD donde se enfocará la extensa temporada de Las Panteras durante el transcurso del presente año y uno de los desafíos inmediatos son los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entre las convocadas se encuentran otra jugadoras de Las Lobas, Rosa Reinoso y otra que tuvo un reciente paso por Gimnasia como es el caso de Vicky Mayer; mientras que por el lado de Estudiantes tendrá a su representante en Valentina González.

“De mi convocatoria a la Selección me enteré por un mensaje de WhatsApp que me envió el técnico Ferraro. En ese momento me encontraba en España. Después hablamos y me contó que me estaban siguiendo en el equipo español y tenía referencia de Gimnasia y de mi distintos pasos por los seleccionados menores. Para mí es un orgullo poder representar a mi país en cualquier competencia”, resaltó Tati.

Por otra parte, Vera le confirmó a este diario que hasta setiembre, cuando regrese a España, se volverá a poner la camiseta de Gimnasia. “Estuve hablando con Paula (Casamiquela) y me dio la conformidad de jugar en el Lobo. Para mi será algo muy lindo poder reencontrarme con esa hinchada espectacular”, agregó.

Al ser consultada cómo fue su experiencia en el vóley español, Tatiana Vera respondió que “fue muy buena. Crecí mucho como jugadora con un técnico obsesivo en el trabajo como lo es Alberto Avellaneda. Mi principal avance lo tuve en el factor defensivo, que siempre fue un déficit en mi juego”.

Más adelante, la armadora platense agregó que “al principio, sobre todo el primer mes, me costó adaptarme. Extrañaba, porque soy muy apegada a mi familia, pero con el paso del tiempo me fui acostumbrado. En lo que se refiere a la parte deportivo se puede decir que el equipo anduvo bien. En la primera parte quedamos a un puesto de clasificar para la Copa de la Reina y en el segundo tramo estuvimos cerca de los Playoffs”, cerró Vera.