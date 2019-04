De la mano de dos platenses, Lavagna desembarca en la Provincia

Ya designó un equipo de trabajo para promover su candidatura a Presidente en territorio bonaerense

Roberto Lavagna avanzó esta semana en la idea de su candidatura presidencial con dos hechos concretos, como la inauguración de una oficina central de campaña y el armado de una junta promotora de su postulación en la provincia de Buenos Aires, según confirmaron allegados al ministro de Economía de los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Con un acto inaugural, el próximo lunes o martes, comenzará a funcionar el búnker de Lavagna en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en un piso de un elegante edificio en el microcentro porteño (Paraguay, entre Cerrito y Libertad), donde centralizará los equipos técnicos y políticos de su campaña mientras se termina de consolidar el espacio alternativo a Cambiemos y el kirchnerismo.

El objetivo de Lavagna, según confirmaron desde su círculo íntimo, es conformar el espacio 'Consenso 19', que si bien incluiría a Alternativa Federal (justicialismo no kirchnerista), también sumaría a los radicales distanciados de Cambiemos, el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo encabezado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz.

Consenso 19 sería, además de multipartidario, también multisectorial, porque el objetivo es que lo integren distintos sectores, como siindicatos y movimientos sociales, entre otros.

Respecto a su candidatura, Lavagna sigue firme en la postura de que la suya sea la única postulación presidencial del espacio en las PASO, y sus asesores sostienen que "la idea es trabajar para consolidar un consenso también en candidaturas".

Esta propuesta del ex ministro de Economía se opone al espíritu de competir en las PASO que pregonan Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, quienes serían los otros dos aspirantes a la presidencia por Alternativa Federal, y allí existe el primer gran escollo dentro del espacio.

De cualquier modo, Lavagna ya armó un equipo de trabajo para desembarcar en la provincia de Buenos Aires con su candidatura presidencial, y el grupo bonaerense ya tiene nombre: Junta Promotora Lavagna Presidente 2019.

Ese equipo tendrá como principal objetivo la construcción de una estructura territorial, el diseño de las propuestas del plan de gobierno y promocionar su candidatura en la Provincia y, luego, este esquema de trabajo se extenderá al resto de los distritos provinciales y municipales, detallaron futuros miembros de esa junta.

El equipo de trabajo está conformado por el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Rodolfo Gil, el ex presidente de la Cámara baja Eduardo Camaño, el diputado nacional Eduardo Bucca y el jefe de Gabinete del Municipio de La Matanza, Alejandro Rodríguez.

También participarán el ex senador provincial Juan José Amondaraín, la ex diputada provincial Valeria Amendolara, la dirigente randazzista Florencia Casamiquela, el ex diputado bonaerense Fernando Rozas y el dirigente peronista Eugenio Casielles.

De los que integran la junta, el embajador Gil es uno de los principales asesores del economista y forma parte de la mesa chica, mientras que el ex intendente de Bolivar Eduardo 'Bali' Bucca es el nexo con el conductor de televisión Marcelo Tinelli y con intendentes bonaerenses.

Por otra parte, Amondaraín fue uno de los principales armadores políticos de Massa desde la creación del Frente Renovador, en 2013, cuando accedió a una banca en la Cámara baja provincial por La Plata.

Otro hombre clave de ese equipo es Alejandro 'Topo' Rodríguez, quien tiene una larga trayectoria junto a Lavagna y una relación de amistad que se forjó en la campaña presidencial del mendocino José Octavioi Bordón, en 1995.

Rodríguez fue ministro de Asuntos Agrarios del gobierno de Daniel Scioli y es el actual jefe de Gabinete de la intendenta matancera, Verónica Magario, que apoya la candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner, por lo que el funcionario bonaerense ya decidió alejarse en buenos términos de su cargo comunal.

También suma a dirigentes cercanos al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo y al senador Miguel Pichetto. Eduardo Camaño trabaja cerca del jefe del bloque de senadores del PJ y Casamiquela es el contacto con Randazzo.

A estos dirigentes, que ya están trabajando hace unas semanas en forma coordinada, se incorporarán representantes del GEN y del socialismo.