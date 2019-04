Un martes intenso para seguir despuntando la pasión

| Publicado en Edición Impresa

Aprovechando el feriado de hoy, la Liga Independiente (LIFIPA) dispuso que hoy, en los horarios de siempre, se juegue la tercera fecha del torneo Apertura, en los tres grupos. En cada rincón de la Ciudad habrá fútbol del bueno y para elegir. Este es el detalle:

ZONA 1: Estudiantes de La Plata vs. Deportivo Fletes; General Belgrano vs. Filial Miguel Lauri; Talleres del Provincial vs. CENAFI; 5 de Mayo vs. Círculo Penitenciario; Aeropuerto vs. UyF. FI y Las Mandarinas vs. Asociación Beto Avalos. Libre: Inter.

ZONA B-1: Pettirossi vs. Monasterio; CRI. Catella vs. Toronto; Agrupación Gimnasista vs. Olimpia; UOCRA vs. Villa Alba y FRENDS vs. Fátima.

ZONA B-2: Los Tolosanos vs. San Cayetano; La Academia vs. Comodoro Rivadavia; Independiente vs. Julián Aguirre FI.; FIS 80 vs. Topacio y E. Emanuel vs. San Lorenzo.

En tanto que el sábado, se jugará en forma íntegra la cuarta fecha. Sin dudas que será una semana realmente intensa y maratónica para los chicos, que tienen como objetivo darle a la redonda y disfrutar a pleno de cada jornada.

Estos son los horarios para tener en cuenta: Categoría 2012: 10:45; Categoría 2011: 11:25; Categoría 2010: 12:15; Categoría 2009: 13:05; Categoría 2013: 13:55; Categoría 2006: 14:25; Categoría 2008: 15:15; Categoría 2007: 16:05.