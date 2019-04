En un feriado especial, los chicos ya están listos para una nueva aventura

| Publicado en Edición Impresa

Cuando todavía permanece fresca la jornada del sábado pasado, los chicos ya están preparados para saltar otra vez a la cancha, en un día muy especial. Sí, aprovechando el feriado por Malvinas, hoy en los horarios de siempre, se desarrollará la cuarta fecha del Apertura de LISFI, con partidos de alta calidad. Este es el detalle de la jornada:

ZONA 1: 12 de Septiembre vs. Hernández; FIE 25 vs. Victoria, Gimnasia vs. Talleres; VRADI vs. DIVE; CRISFA vs. Everton; ADAFI vs. At. Popular; San Juan Bautista vs. Beto Avalos; El Carmen vs. Cambaceres y CRIM vs. AFI 19.

ZONA 2: Deportivo Berisso vs. C.F.L.H.; Libertad vs. Deportivo Gimnasista; Sport Club vs. Estudiantes de La Plata; Nueva Alba vs. Nueva Fuerza; San Carlos vs. Villa Albino; Chacarita vs. Real Infantil LP; Capital Chica vs. Juvenil LP; Nuestra Señora de Luján vs. Estudiantes (LH); CRIM B vs. La Curva; P. Benoit vs. Autonomía y San Martín (T) vs. At. Juvenil. Tras la fecha de hoy, el sábado que viene irá en forma completa la quinta fecha.

Los horarios para tener en cuenta: Categoría 2010: 10:10; Categoría 2011: 11:00; Categoría 2012: 11:45; Categoría 2013: 12:30; Categoría 2009: 13:15; Categoría 2008: 14:15; Categoría 2007: 15:15; Categoría 2006: 16:15.