Las declaraciones del jugador de Independiente que repudiaron en Racing

Declaraciones de Silvio Romero, el jugador de Independiente, trajeron cola y provocó la reacción de muchos hinchas de Racing a pocas horas de la consagración del equipo académico.

"Nuestro objetivo principal es seguir ganando torneos...En el 2017 se ganó, en el 2018 se ganó... ¿Racing hace cuanto que no sale campeón de un torneo internacional? Cada uno ve su vaso medio lleno", dijo el futbolista del Rojo durante una conferencia de prensa.

Los dichos fueron rápidamente repudiados por los fanáticos del flamante campeón a través de las redes sociales.

Romero fue más allá y opinó: "Ellos han hecho un buen torneo local y nosotros hicimos una buena Copa Sudamericana en 2017. Sin embargo, no por eso ni uno es mejor ni el otro peor. Mi objetivo es ganar cosas, sea torneo local, internacional, Copa Argentina o de la Liga. Siempre hay que tratar de ganar algo. Te pongo de ejemplo a River, que dicen que es el mejor equipo, pero no ganó ningún torneo local. Eso no es parámetro", aseguró.

La polémica quedó instala de inmediato y las redes se poblaron de respuestas racinguistas al jugador de Independiente.