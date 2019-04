Los restos de Ofelia Wilhelm fueron cremados en un cementerio privado

Se realizó una ceremonia breve e íntima donde concurrieron familiares y allegados

Los restos de Ofelia Wilhelm, madre de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, fueron cremados luego de este mediodía en el cementerio privado Parque de la Gloria, precisaron fuentes cercanas a la familia. Según pudo saber este medio, en el cementerio ubicado sobre el ramal Gutiérrez de la autopista La Plata - Buenos Aires, se realizó un ceremonia íntima dónde concurrieron familiares y allegados. Entre los presentes, estuvo el ex técnico de Gimnasia, Pedro Troglio, quien tenía un gran afecto por la mamá de la ex presidenta.

La casa de sepelios Dei, de nuestra ciudad, confirmó que la familia dispuso que no se realice servicio de velatorio y que los restos de Wilhelm sean trasladados hoy por esa empresa.

Wilhelm falleció ayer en el Hospital Italiano de La Plata, donde estaba internada desde el 8 de diciembre último y recibía cuidados paliativos para el cáncer de endometrio que padecía.

La ex presidenta Cristina Kirchner estuvo con su madre en sus últimas horas de vida y esta madrugada viajó a Cuba, como estaba previsto, para encontrarse con su hija Florencia, quien está en la isla, con tratamiento médico.

Si bien era reconocida por su parentesco con Cristina, Wilhelm tuvo una larga trayectoria local como dirigente gremial, en el sindicato AERI (Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios), y como dirigente peronista.

También se la conocía por su fanatismo con Gimnasia Esgrima de La Plata y mientras pudo no se perdía un partido de su querido "Lobo" desde la platea, tal es así que el club dejó a disposición la sede de la institución, en el caso de que la familia decidiera efectuar allí el velorio.