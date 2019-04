El conmovedor video contra el bullying de la hija de Karina y El Polaco

La joven de 11 años compartió una fuerte publicación que hace frente a las burlas que recibe en las redes

Sol Cwirkaluk tiene apenas 11 años y una fuerte actividad en las redes sociales. La joven es hija de El Polaco y Karina "La Princesita" y, por su inevitable exposición, recibe a diario comentarios maliciosos en las diversas plataformas.

Pero para hacerle frente a la críticas, la niña dejó un contundente video en el que aparece cantando la canción de Ruth B, Superficial Love, y muestra su abdomen, sus piernas y su nariz. “Porque no soy perfecta, tengo fallas, y si no te gusta eso, perdete”, dice la canción que la joven eligió para acompañar su descargo. “No soy perfecta y si no te gusta pues BYE BYE”, escribió como epígrafe a dicha publicación.