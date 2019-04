Murió Ofelia Wilhelm, la madre de la expresidenta Cristina Kirchner

La actual senadora estuvo con ella en el nosocomio, acompañada por su hijo Máximo. Estaba internada desde diciembre pasado

La madre de la senadora y ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, Ofelia Wilhelm, de 89 años, murió ayer luego de permanecer internada desde el mes de diciembre en el Hospital Italiano de La Plata, a pesar de lo cual la ex mandataria no suspendió su viaje a Cuba, según fuentes cercanas.

Wilhelm había sido hospitalizada el pasado 8 de diciembre en el área de clínica médica, donde recibió un tratamiento a raíz de un cáncer de endometrio y desde entonces permanecía internada en ese centro de Salud.

Desde el entorno íntimo de Wilhelm informaron que murió ayer y que al nosocomio se acercaron los familiares más cercanos, entre ellos, la ex presidenta de la Nación y su hijo Máximo, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores.

La encargada de darle la noticia a Cristina fue su hermana, la médica Giselle Fernández, quien cuidaba a diario de Ofelia en el hospital Italiano.

Ante la noticia del deceso, desde el entorno de la ex presidenta aseguraron que la senadora “no suspendería el viaje”, ya que está “muy preocupada por la salud de su hija”, y que tomaría el vuelo a las 0.35 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a La Habana.

Ofelia Wilhelm, nacida el 10 de mayo de 1929, y que vivía en el barrio de Tolosa, trabajó en la Dirección General de Rentas y tuvo actividad política como secretaria general de la AERI (Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios).

Por sus problemas de salud ya había sido noticia hace diez años, cuando en abril de 2009 fue internada en el Instituto Fleni por un “accidente cerebro-vascular temporal”, calificado por Cristina Fernández como “un susto”.

Casi cinco años después debió operarse de la cadera y le colocaron una prótesis en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal.

"Yo perdí a la mía también, y la extraño a morir. La acompaño en su dolor", le dijo por twitter a la ex presidenta Diego Armando Maradona.

