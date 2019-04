Pista explosiva: el “Bailando” no empezó pero ya se sienten los escándalos

Las primeras chispas entre los participantes de la competencia de baile se ocasionaron por la bendita foto oficial y hay otros que estallarán próximamente

| Publicado en Edición Impresa

Con las promo ya en el aire, Marce ya está listo para volver a la televisión el próximo lunes 29 de abril por la pantalla de El Trece. Será una temporada especial, en la que el conductor celebrará sus 30 años en la pantalla chica, desde sus inicios con “VideoMatch”, allá en el tiempo y a lo lejos. Por eso, esta edición de “ShowMatch” será recargada y estará desdoblada: por un lado estará el “Bailando”, por el otro un reality de talentos, y, en el medio, aunque todavía no se sabe cómo, estará el humor: el recurso que le dio la popularidad al animador y del que se fue alejando por culpa del baile y los escándalos. Y aunque la pista todavía no se abrió, las polémicas ya comenzaron a saltar y, otras, están a punto de estallar. Repasamos los focos de conflicto entre participantes y jurados que, seguramente, traerán cola a lo largo de este 2019.

EL BRAZO GORDO

Siempre trae polémica y esta vez las cosas no fueron distintas. La foto oficial del “Bailando” dejó mucha tela para cortar. Hubo muchas quejas y reclamos por las ubicaciones. La pasó mal Flor de la V, que no ocultó su disimulo, por un temita puntual: el brazo gordo. Sí, leyó bien: “Estábamos haciendo fotos con Gabo Usandivaras en el pasillo (del Alvear Palace) y me dijeron del lugar en la foto. Te digo con total honestidad, si yo me hubiera podido cambiar de lugar, me hubiera cambiado. ¿Por qué? A mí no me gusta salir en la punta porque ahí te sale el brazo gordo. No quería que me pusieron al lado de Marcelo Tinelli ni en el centro, quería que pusieran a alguien más para no estar en la punta. Bastante enorme soy y quería eso”, le contó a Ángel de Brito.

EL PISO Y LA BOMBACHA

Otra que se quejó fue Pampita, perjudicada por las incorporaciones actorales al show de baile: específicamente por Leticia Brédice y Griselda Siciliani, que se sentaron en cubos, alrededor de Marce. “A mí me tocó en el piso con Flor (Peña), que encima se nos veía la bombacha a una y a la otra. Decíamos ‘bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó acá’. No hicimos problema con nada, nos bancamos el piso duro un rato largo porque había una de todas que no quería venir a la foto. Todos estábamos esperando”, contó la modelo. La ex de Suar no se hizo cargo y trató de bajar el tono a la polémica: “Me dijeron (que se sentara) donde veas tu nombre. Yo fui ahí cerquita porque siempre en la tapa de Gente me toca o al lado de Marcelo o al lado de Mirtha. Después entendí que claro, si es una tapa del ‘Bailando’ y hay jerarquías, está el jurado, qué sé yo: ahí podría haber sido que estemos como más a los costaditos”.

LAS “HIJAS DE”, EN GUERRA

En este “Súper Bailando” mostrarán sus dotes una novedad y un regreso. Debutará en la pista Lola, la hija de Yanina y Diego Latorre, y volverá Charlotte, hija de Claudio Paul y Mariana Nannis. Las “hijas de” ya se sacaron chispas.

En el marco de una nota con “Hay que ver” (Canal 9), el notero le comentó a Charlotte que Yanina Latorre había dicho que existía una diferencia “abismal” entre ella y Lola porque una tiene cirugías estéticas (por Charlotte, claro) y la otra ni siquiera se tiñe el pelo (por su hija). La rubia se plantó con una chicana: “(Lola) ya se va a hacer cirugías. Yo la voy a llevar... Le haría unas cositas, pero no puedo decírtelas. La voy a llevar a que se lo hagan”, prometió, y defendió a las que se hacen operaciones: “La cirugía no es nada malo. Yo banco a las personas que se hacen cirugías”.

Del otro lado, la respuesta no tardó en llegar: “¿En dónde me haría una cirugía ella? No me importa lo que diga, yo soy linda natural... Y que no me lleve (al cirujano) porque me mato como terminó (por Charlotte)”. Eso no fue todo, porque la hija de Gambetita agregó: “No quiero tener conflictos con nadie, así que no me interesa. Todos critican. No me importa que sea Charlotte, no me importa de nadie”. Hija ‘e tigre

LOS GANADORES, EN LA MIRA

Ángel de Brito los deschavó: al parecer, tras levantar la copa, los youtubers ganadores del “Bailando” pasado, Sofía Morandi y Julián Serrano, se olvidaron de su sueño. No es que no hayan cumplido, porque enviaron los cheques a la fundación a la que apadrinaban en la competencia, sino que se olvidaron de los soñadores: la semana pasada, el hermano de uno de los chicos con síndrome de down que asisten a la fundación de Puerto Madryn le reclamó a Ángel de Brito que los youtubers nunca habían vuelto como prometieron tras ganar, y le dijo que los chicos todos los días preguntaban por ellos. “Los últimos campeones no cumplieron. Después no se llenen la boca con los sueños. Va para todos”, tiró Ángel, y Julián levantó el guante: confirmó que habían viajado los cheques, pero que ellos, por problemas de agenda, no habían podido viajar aún. Quilombo en puerta: ellos defendiendo el título y Ángel de Brito, sin pelos en la lengua, en el jurado.

QUILOMBO EN PUERTA

Rápido de reflejos, Marce y su producción se las ingeniaron para incluir en el certamen nombres que podrían tener eventuales cruces. En este sentido, Griselda Siciliani podría cruzarse con Araceli González, siendo que su hija, Flor Torrente, es una de las debutantes en la pista. Las ex de Suar, cruzadas desde que Siciliani dijera algo que no le gustó a González sobre Fabián Mazzei, habló al respecto. “¡Pelea en el lodo, las dos desnudas!”, tiró, entre risas, aunque luego explicó: “Entiendo perfecto la pregunta, me la hicieron ya 200 veces y ni empezó el Bailando. Pero, de verdad, no sé cuál es el conflicto. Entiendo la fantasía pero no el conflicto real”. Consultada sobre si se saluda con Flor, confesó: “Sí. Flor es la hermana del hermano de mi hija. Tienen el mismo vínculo las dos con Toto. Pueden tener ese vínculo y que haya pasado algo, pero no. Con ella no pasó nada, y con Araceli tampoco”.

EL NUEVO BAR, PICANTE

Lourdes Sánchez integraba el BAR, sin embargo, ahora volverá a la pista, junto a Fede Bal, y en su lugar Marcelo Tinelli contrató a Laura Fidalgo, quien aportará más de un escandalete, dado que en esta edición esta especie de jurado del jurado tendrá más preponderancia. Sin embargo, habrá una participante que se las verá complicadas en la pista: Flor de la V, con quien Fidalgo tuvo un feroz cruce en vivo en 2006. “Hay que sacarse la careta. Hay que cambiar a un miembro del jurado que tiene un preconcepto de cómo bailo”, había dicho De la V en aquel entonces, sobre la ahora integrante del BAR. En ese momento, el cruce se originó por un monólogo que hacía Flor en una obra de Gerardo Sofovich, donde la mencionaba. Fidalgo la llevó a juicio y lo terminó ganando. El tiempo pasó, pero no faltará la oportunidad de hacer una mención en alguna de las galas. Junto a Fidalgo estarán Aníbal Pachano y Flavio Mendoza, dos lenguas filosas que también prometer ser leales al show...

Entre el baile, el humor, los talentos y las polémicas, “ShowMatch” vuelve el 29 de abril