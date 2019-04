Una precandidata presidencial pide el juicio político a Trump

El mandatario ridiculizó en un video la investigación, pero las conclusiones del fiscal especial, difundidas el viernes, dejan en claro que no confiaba en sus afirmaciones

WASHINGTON

La senadora y precandidata demócrata a la presidencia de EE UU, Elizabeth Warren instó ayer a la Cámara de Representantes a iniciar el proceso de juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por la “gravedad” de las revelaciones incluidas en el informe de la trama rusa, conocida como Rusiagate.

“La gravedad de su mala conducta exige que los funcionarios electos de ambos partidos dejen de lado consideraciones políticas y cumplan su deber constitucional. Eso significa que la Cámara debería iniciar el proceso de enjuiciamiento contra el presidente de EE UU”, escribió la senadora en Twitter.

Warren destacó las revelaciones del informe elaborado por el fiscal especial Robert Mueller, dado a conocer este viernes, en el que se recogen varios episodios de Trump para entorpecer la investigación sobre la posible conspiración con Rusia durante las elecciones de 2016.

La senadora indicó que el documento de Mueller detalla los intentos de Rusia para que Trump fuese elegido como presidente y cómo el actual mandatario “dio la bienvenida a la ayuda” y “luego obstruyó la investigación”.

“Ignorar los esfuerzos repetidos para obstruir una investigación en su propia conducta desleal infligiría un gran y duradero daño en este país, y sugeriría que tanto el actual como futuros presidentes estarían libres para abusar su poder de manera similar”, agregó.

Los demócratas cuentan con la mayoría en la Cámara de Representantes, donde se debería iniciar el proceso de juicio político, pero su presidenta, Nancy Pelosi, ha marcado distancias sobre las consecuencias de esta medida y sus efectos de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

Otros aspirantes demócratas a la candidatura, como el ex congresista estatal de Texas Beto O’Rourke, han evitado pronunciarse y señalado que es competencia de los legisladores federales.

Mueller explica en su informe el desarrollo de sus pesquisas sobre la supuesta conexión entre el equipo electoral de Trump y Rusia en la campaña para las elecciones presidenciales de 2016 y la presunta obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.

FESTEJO POR TWITTER

Más allá de la iniciativa demócrata, Trump, ridiculizó ayer los resultados de la investigación del Rusiagate con un vídeo que acaba con su fotografía brindando con gesto sonriente. La grabación de 18 segundos, que el propio Trump publicó en su cuenta de Twitter, es un montaje de imágenes en el que el presidente desglosa en números lo que ha sido la investigación del fiscal especial Robert Mueller.

Durante más de dos años, Mueller han indagado sobre los presuntos vínculos entre miembros del equipo electoral de Trump en 2016 y Rusia, así como una posible obstrucción a la Justicia.

El viernes el Departamento de Justicia publicó una versión censurada del informe elaborado por Mueller sobre su investigación, donde concluye que no hay “pruebas suficientes para apoyar cargos criminales” relacionados con los “numerosos contactos entre individuos vinculados al gobierno ruso” y la campaña de Trump, pero arroja dudas sobre una posible obstrucción a la Justicia.

En las imágenes del vídeo publicado por Trump aparece en la parte de arriba el rótulo “investigación de Mueller en números” y en la parte de abajo se van deslizando varios datos: 30 millones de dólares gastados, 18 demócratas enfadados, 675 días, 2.800 citaciones judiciales y 500 testigos.

La grabación sigue con otras cifras en las que Trump asegura que ha habido “0 conspiración” y “0 obstrucción”,

El vídeo acaba con una fotografía suya con la bandera de EE UU y el vicepresidente Mike Pence de fondo, en la que el mandatario aparece sonriente y brindando con un vaso de agua (Trump no bebe alcohol). “Pese a que el Informe de Mueller no debería haber sido autorizado y fue escrito de la forma más horrible posible por 18) demócratas enfadados que eran verdaderos Odiadores de Trump, incluyendo al muy confundido Bob Mueller, el resultado final es que no hubo Ninguna Conspiración, Ninguna Obstrucción”, zanjó Trump en uno de sus tuits.

EL INFORME

Lo cierto es que el informe del fiscal especial Robert Mueller se desprende claramente que el asesor especial no le cree al presidente de Estados Unidos. Aunque hay algunas excepciones, la investigación de Mueller apoya repetidamente los reportajes que hizo la prensa sobre la investigación de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 durante los últimos dos años y detalla varios casos en los que el presidente y su equipo trataron de engañar a la ciudadanía.

“Los medios de comunicación se ven mucho más fuertes hoy que antes de la publicación de este informe”, dijo Kyle Pope, editor de la revista Columbia Journalism Review. Los partidarios de Trump creen que la conclusión de Mueller de que no hubo pruebas para demostrar que el presidente o su equipo trabajaron con los rusos para influir en las elecciones de 2016 deslegitima la atención prestada por la prensa al asunto. (AP, EFE y AFP)