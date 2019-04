Habló el vecino atacado en City Bell: "no estaba ni borracho ni drogado, era chorro"

El vecino de City Bell que resultó herido tras ser atacado por un ladrón que usó un fierro para golpearlo, habló con EL DIA sobre los momentos de tensión que vivió esta madrugada cuando encontró al delincuente en su casa.

Según el relato de la víctima del asalto, quien debió ser internado por una herida de consideración que sufrió en la cabeza, eran las cinco de la mañana cuando sorprendió al ladrón ingresando a su domicilio.

En la entrevista que ofreció este lunes, el hombre de 46 años contó que cuando se topó con el ladrón "un joven de unos 20 años", lo golpeó en un brazo con el mismo elemento que había utilizado para barretear la puerta.

En la crónica que publicó hoy eldia.com se detalla que los dueños de la casa estaban durmiendo y que se despertaron ante el fuerte estruendo que sintieron cuando el sujeto barreteó la puerta.

Con gasas pegadas en la frente debido a las curaciones que le hicieron por un corte, el hombre sostuvo que ese golpe en la zona del húmero fue clave para que su brazo quedara inmovilizado y no pudiera seguir sosteniéndo al malviviente pese a que lo había podido reducir. "Se me escapó, no lo pude seguir reteniendo por que mi brazo estaba dolorido con el golpe" indicó.

La víctima sospecha que el hombre estaba seguro de que no había nadie en la casa y por eso ingresó con esa vehemencia.

En la misma línea precisó que en ningún momento vio en el delincuente realizar algún tipo de acción que permitiera sospechar que estaba drogado o alcoholizado. "Era chorro" explicó.

Como viene informando eldia.com, este hecho de inseguridad se produjo en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en 15 A y 464.

Allí reside el hombre que sufrió la agresión y su madre de 76 años, quien debió ser atendida de urgencia al igual que su hijo tras sufrir una crisis nerviosa.

Las víctimas indicaron que al darse a la fuga, el ladrón huyó en un auto manejado por un cómplice que lo estaba esperando afuera. "Acá quedó una gorra que se le cayó, ya está en manos de los investigadores. Esperamos que los puedan identificar", aportaron allegados al herido.